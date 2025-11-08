Paraguay va por la recuperación

La Selección Paraguaya va con todo en busca del triunfo en su segunda presentación en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Enfrenta este sábado a las 12:15 a Panamá en un partido clave para seguir con vida en la competición.
Paraguay buscará hacerse fuerte, lavarse ña cara y enderezar el rumbo en el Mundial Su 17 de Qatar.
Copa Mundial de la FIFA Sub 17 2025 – Grupo J – Fecha 2
Paraguay Sub 17 vs. Panamá Sub 17
Estadio: Aspire Zone - Cancha 4, Doha, Catar.
Horario: 12:15.
Árbitro: Vasileios Fotias (GRE).
Asistentes: Andreas Meintanas (GRE) y Michail Papadakis (GRE).
Cuarto árbitro: Jasper Vergoote (BEL).
Quinto árbitro: Martijn Tiesters (BEL).