08 nov. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay va por la recuperación

La Albirroja Sub 17 se enfrenta este sábado a Panamá en busca de su primer triunfo en el Mundial tras un estreno fallido ante Uzbekistán.

Noviembre 08, 2025 08:53 a. m. • 
Por Redacción D10
20251108_084904.jpg

La Albirroja Sub 17 va por el triunfo.

La Selección Paraguaya va con todo en busca del triunfo en su segunda presentación en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Enfrenta este sábado a las 12:15 a Panamá en un partido clave para seguir con vida en la competición.

Paraguay buscará hacerse fuerte, lavarse ña cara y enderezar el rumbo en el Mundial Su 17 de Qatar.

Copa Mundial de la FIFA Sub 17 2025 – Grupo J – Fecha 2

Paraguay Sub 17 vs. Panamá Sub 17

Estadio: Aspire Zone - Cancha 4, Doha, Catar.

Horario: 12:15.

Árbitro: Vasileios Fotias (GRE).

Asistentes: Andreas Meintanas (GRE) y Michail Papadakis (GRE).

Cuarto árbitro: Jasper Vergoote (BEL).

Quinto árbitro: Martijn Tiesters (BEL).

Paraguay Panamá Mundial Sub 17
Redacción D10
