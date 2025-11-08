08 nov. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay suma su primer triunfo en el Mundial Sub 17

Paraguay logró recuperarse de su estreno fallido en el Mundial Sub 17 de Qatar con una victoria ante Panamá y sueña con la clasificación a octavos de final.

Noviembre 08, 2025 02:12 p. m. • 
Por Redacción D10
G5P1tJ2XcAApVQN.jpg

La Albirroja Sub 17 le ganó a Panamá.

@albirroja

La Selección Paraguaya Sub 17 derrotó por 2-1 a Panamá por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de Qatar con goles de Thiago Aranda y Pedro Villalba, ambos en la segunda parte. Los centroamericanos jugaron con 10 desde el minuto 47 por la expulsión de Jossimar Insturain y descontaron en tiempo de descuento por intermedio de Aldo González, en contra.

Los dirigidos por el argentino Mariano Uglessich tuvieron un correcto primer tiempo y en la complementaria se les abrió el arco para lograr una victoria importantísima para seguir con vida en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

Con esta victoria, Paraguay pasa a sumar 3 puntos y ganando o empatando en la siguiente fecha podría asegurarse su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

Paraguay Panamá Mundial Sub 17
Redacción D10
