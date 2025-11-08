Paraguay suma su primer triunfo en el Mundial Sub 17

La Selección Paraguaya Sub 17 derrotó por 2-1 a Panamá por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de Qatar con goles de Thiago Aranda y Pedro Villalba, ambos en la segunda parte. Los centroamericanos jugaron con 10 desde el minuto 47 por la expulsión de Jossimar Insturain y descontaron en tiempo de descuento por intermedio de Aldo González, en contra.

Los dirigidos por el argentino Mariano Uglessich tuvieron un correcto primer tiempo y en la complementaria se les abrió el arco para lograr una victoria importantísima para seguir con vida en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

Con esta victoria, Paraguay pasa a sumar 3 puntos y ganando o empatando en la siguiente fecha podría asegurarse su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

