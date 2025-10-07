07 oct. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay se moviliza en Japón

Sin Ramón Sosa, la Selección Paraguaya Absoluta se instaló en continente asiático para iniciar con los trabajos de preparación de cara a los amistosos por la Fecha FIFA que animará ante Japón y Corea.

Octubre 07, 2025 08:10 a. m. • 
Por Redacción D10
G2lKIYuXkAAKcBJ.jpeg

En la sede. El portero Roberto Fernández junto al delantero Diego González.

El primer grupo que llegó al país nipón se movió en el gimnasio del Hotel Agora Regency Osaka Sakai y para hoy y mañana la actividad será en el Complejo Deportivo J-Green Sakai.

La Albirroja enfrentará a su par de Japón este viernes 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita desde las 07:20.

Tras el compromiso con los japoneses, el martes 14 de octubre toca enfrentar a Corea del Sur en el estadio Mundialista de Seúl, a partir de las 08:00 (hora paraguaya).

Lesionado. El atacante Ramón Sosa (Palmeiras) fue diagnosticado con edema en el muslo izquierdo, comenzó tratamiento y es baja para la gira amistosa con la Albirroja.

Selección Paraguaya Japón Amistoso
Redacción D10
