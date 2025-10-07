Paraguay se moviliza en Japón

El primer grupo que llegó al país nipón se movió en el gimnasio del Hotel Agora Regency Osaka Sakai y para hoy y mañana la actividad será en el Complejo Deportivo J-Green Sakai.

La Albirroja enfrentará a su par de Japón este viernes 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita desde las 07:20.

Tras el compromiso con los japoneses, el martes 14 de octubre toca enfrentar a Corea del Sur en el estadio Mundialista de Seúl, a partir de las 08:00 (hora paraguaya).

Lesionado. El atacante Ramón Sosa (Palmeiras) fue diagnosticado con edema en el muslo izquierdo, comenzó tratamiento y es baja para la gira amistosa con la Albirroja.