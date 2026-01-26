26 ene. 2026
Otros Deportes

Mariano González, joya del pádel mundial

El encarnaceno Mariano González, padelista paraguayo, se destaca en España.

Enero 26, 2026 10:01 a. m. • 
Por Redacción D10
Mariano González

Mariano González se destaca en España.

Un talento guaraní acapara las miradas del mundo deportivo en los últimos días, esta vez desde las páginas del prestigioso diario deportivo Marca de España. El medio de prensa resaltó de gran forma la labor del padelista paraguayo Mariano González, de 18 años y más de 1.90 metros de estatura, a quien califican como una verdadera “joya” del pádel mundial.

En la publicación afirman que Paraguay exporta una técnica refinada capaz de competir en los escenarios más emblemáticos del planeta. En tanto, el itapuense dejó en claro su identidad y la firme intención de “marcar su propio camino” en un deporte históricamente dominado por España y Argentina.

La prensa ibérica elogió su madurez pese a su juventud, destacando que el paraguayo posee un estilo de juego agresivo y una mentalidad de hierro que lo posicionan como uno de los proyectos más serios de la FIP (Federación Internacional de Pádel).

Pádel
Redacción D10
