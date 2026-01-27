27 ene. 2026
Otros Deportes

Teniente Fariña presntó a su cuerpo técnico para la temporada 2026

Celso Guerrero asumió el mando del equipo ñembyense que buscará protagonismo en la competencia de la Unión de Fútbol del Interior (UFI).

Enero 27, 2026 03:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Teniente Fariña UFI

Integrantes de la dirigencia y cuerpo técnico del equipo del Teniente Fariña.

GENTILEZA.

El Club Teniente Fariña de Ñemby, que compite actualmente en la Liga Regional del Sud (perteneciente a la UFI), presentó al nuevo cuerpo técnico del equipo de la Primera, que está liderado por Celso Guerrero, que supo ser campeón con la Reserva en la temporada 2024.

Lo acompaña como preparador físico Roberto Romero, mientras que el kinesiólogo es Bernardo Zárate. El cuerpo técnico de la Reserva está integrado por Arnaldo Molinas (DT), Esteban Irala (AT) y Arnaldo Alcaraz (PF).

Acompañaron a la presentación oficial de los profesionales, el presidente Guillermo Fernández y miembros de la Comisión Directiva, los vicepresidentes Marcial Villagra y Carolina Chaparro; directivos Julio Valdovinos, Guadalupe Cabañas, Justino Machuca, Braulio Patiño, Antonio Alonso y Alberto González.

El club además acordó con Radio La Voz de Ñemby 87.9 FM y con Radio Cañadita FM para la transmisión de todos sus partidos durante este año 2026.

UFI
Redacción D10
Más contenido de esta sección
paraguay futsal
Otros Deportes
Nómina definida de la Albirroja para la Copa América de futsal
El entrenador Carlos Chilavert definió el plantel que afrontará como local la competencia continental.
Enero 21, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20260121_082042.jpg
Otros Deportes
Carlos Alcaraz evita sobresaltos y se instala en tercera ronda
Carlos Alcaraz supuso un nuevo paso en el trayecto hacia su primer éxito en Melbourne con un firme triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann al que superó en tres sets.
Enero 21, 2026 08:21 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-20 at 11.40.08 AM.jpeg
Otros Deportes
Annabella Portaluppi sueña en grande
Annabella Portaluppi aspira a volver a representar a nuestro país de la mejor manera.
Enero 20, 2026 05:43 p. m.
Caaguazu futbol de salon
Otros Deportes
Andrés “Paté” Bogado, al frente de Caaguazú para el Nacional 2026
El laureado entrenador franqueño comandará al seleccionado local en las finales del Nacional de fútbol de salón que se jugarán en marzo.
Enero 20, 2026 01:15 p. m.
 · 
Redacción D10
handbol masculino
Otros Deportes
Se juega la fecha 2 en el torneo Máster de hándbol en la SND
Paraguay va por la recuperación ante Argentina desde las 20:30.
Enero 20, 2026 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Colonia de vacaciones.jfif
Otros Deportes
La SND activa su colonia de vacaciones veraniega
La Secretaría Nacional de Deportes activó desde este lunes la colonia de vacaciones que albergará a 1.200 niños y jóvenes.
Enero 19, 2026 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más