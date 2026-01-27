Teniente Fariña presntó a su cuerpo técnico para la temporada 2026

El Club Teniente Fariña de Ñemby, que compite actualmente en la Liga Regional del Sud (perteneciente a la UFI), presentó al nuevo cuerpo técnico del equipo de la Primera, que está liderado por Celso Guerrero, que supo ser campeón con la Reserva en la temporada 2024.

Lo acompaña como preparador físico Roberto Romero, mientras que el kinesiólogo es Bernardo Zárate. El cuerpo técnico de la Reserva está integrado por Arnaldo Molinas (DT), Esteban Irala (AT) y Arnaldo Alcaraz (PF).

Acompañaron a la presentación oficial de los profesionales, el presidente Guillermo Fernández y miembros de la Comisión Directiva, los vicepresidentes Marcial Villagra y Carolina Chaparro; directivos Julio Valdovinos, Guadalupe Cabañas, Justino Machuca, Braulio Patiño, Antonio Alonso y Alberto González.

El club además acordó con Radio La Voz de Ñemby 87.9 FM y con Radio Cañadita FM para la transmisión de todos sus partidos durante este año 2026.