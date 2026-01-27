Emocionante reencuentro de adultos mayores en la SND

Con mucha alegría y emoción, los Adultos Mayores del Grupo Vida Saludable y Feliz vuelven a reencontrarse en el Complejo SND, en el marco de las actividades de Verano Deportivo. El optimismo de los beneficiarios que forman parte del grupo se siente en cada movimiento y actividad física, transmitiendo risas y gran vitalidad.

En una destacada muestra de compromiso con los adultos mayores, la Secretaría Nacional de Deportes impulsa nuevamente los encuentros de bailoterapia y actividades físicas proyectadas para brindar una oportunidad única de fortalecer su salud física y mental.

La bailoterapia se ha convertido en una herramienta esencial para promover una vida activa y saludable entre los adultos mayores, ofreciendo una combinación perfecta de ejercicio físico, diversión y expresión artística. La recreación y la movilidad son fundamentales para mantener una buena salud física y mental en esta etapa de la vida.

Norman Fernández, profesor y pilar fundamental de las clases de bailoterapia impulsadas por la Secretaría Nacional de Deportes, manifestó su agradecimiento a las autoridades de la SND “Muchas gracias al ministro de la SND por apostar siempre por nuestros adultos mayores, estamos muy felices y contentos con este espacio para nuestros adultos mayores”, dijo.

La participación en los encuentros del grupo de Adultos Mayores es totalmente gratuita. Los beneficiarios deben presentar una fotocopia de cédula y un certificado médico que autorice la actividad física. Los encuentros se llevan a cabo de lunes a viernes, en los horarios de 08:00 a 09:00 y de 17:00 a 19:00.

Para mayores detalles, las personas interesadas pueden solicitar Información al WhatsApp: 0985 614 336 o llamar al celular 0972 560 930