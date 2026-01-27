27 ene. 2026
Otros Deportes

Emocionante reencuentro de adultos mayores en la SND

Con gran alegría y emoción, los Adultos Mayores del Grupo Vida Saludable y Feliz vuelven a reencontrarse en el Complejo SND, en el marco de las actividades de Verano Deportivo. El optimismo de los beneficiarios que forman parte del grupo se siente en cada movimiento y actividad física, transmitiendo risas y gran vitalidad.

Enero 27, 2026 03:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Adultos mayores.jfif

Una jornaa inolvidable vivieron los integrantes del grupo de Adulto Mayores en la Secretaría Nacional de Deportes.

Gentileza Prensa SND

Con mucha alegría y emoción, los Adultos Mayores del Grupo Vida Saludable y Feliz vuelven a reencontrarse en el Complejo SND, en el marco de las actividades de Verano Deportivo. El optimismo de los beneficiarios que forman parte del grupo se siente en cada movimiento y actividad física, transmitiendo risas y gran vitalidad.

En una destacada muestra de compromiso con los adultos mayores, la Secretaría Nacional de Deportes impulsa nuevamente los encuentros de bailoterapia y actividades físicas proyectadas para brindar una oportunidad única de fortalecer su salud física y mental.

La bailoterapia se ha convertido en una herramienta esencial para promover una vida activa y saludable entre los adultos mayores, ofreciendo una combinación perfecta de ejercicio físico, diversión y expresión artística. La recreación y la movilidad son fundamentales para mantener una buena salud física y mental en esta etapa de la vida.

Norman Fernández, profesor y pilar fundamental de las clases de bailoterapia impulsadas por la Secretaría Nacional de Deportes, manifestó su agradecimiento a las autoridades de la SND “Muchas gracias al ministro de la SND por apostar siempre por nuestros adultos mayores, estamos muy felices y contentos con este espacio para nuestros adultos mayores”, dijo.

La participación en los encuentros del grupo de Adultos Mayores es totalmente gratuita. Los beneficiarios deben presentar una fotocopia de cédula y un certificado médico que autorice la actividad física. Los encuentros se llevan a cabo de lunes a viernes, en los horarios de 08:00 a 09:00 y de 17:00 a 19:00.

Para mayores detalles, las personas interesadas pueden solicitar Información al WhatsApp: 0985 614 336 o llamar al celular 0972 560 930

SND
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260121_082042.jpg
Otros Deportes
Carlos Alcaraz evita sobresaltos y se instala en tercera ronda
Carlos Alcaraz supuso un nuevo paso en el trayecto hacia su primer éxito en Melbourne con un firme triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann al que superó en tres sets.
Enero 21, 2026 08:21 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-20 at 11.40.08 AM.jpeg
Otros Deportes
Annabella Portaluppi sueña en grande
Annabella Portaluppi aspira a volver a representar a nuestro país de la mejor manera.
Enero 20, 2026 05:43 p. m.
Caaguazu futbol de salon
Otros Deportes
Andrés “Paté” Bogado, al frente de Caaguazú para el Nacional 2026
El laureado entrenador franqueño comandará al seleccionado local en las finales del Nacional de fútbol de salón que se jugarán en marzo.
Enero 20, 2026 01:15 p. m.
 · 
Redacción D10
handbol masculino
Otros Deportes
Se juega la fecha 2 en el torneo Máster de hándbol en la SND
Paraguay va por la recuperación ante Argentina desde las 20:30.
Enero 20, 2026 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Colonia de vacaciones.jfif
Otros Deportes
La SND activa su colonia de vacaciones veraniega
La Secretaría Nacional de Deportes activó desde este lunes la colonia de vacaciones que albergará a 1.200 niños y jóvenes.
Enero 19, 2026 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay futsalE
Otros Deportes
Puesta a punto pensando en la Copa América de futsal
La Albirroja busca su mejor nivel para afrontar el torneo continental que se jugará en febrero en el COP.
Enero 18, 2026 03:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más