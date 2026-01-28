Dani Vallejo avanza a los octavos en el challenger de Chile

El tenista paraguayo número 1, Adolfo Daniel Vallejo, tuvo un estreno triunfal en el challenger de Concepción, Chile, al superar al brasilero Pedro Boscardín Dias por 6-2 y 6-4.

La victoria permite al guaraní avanzar a los octavos de final, ronda en donde este jueves 29 de enero chocará con el peruano Juan Pablo Varillas.

Vallejo arribó a la comptenecia trasandina tras su paso en ronda de qualy del Australia Open, y luego de conseguir el título en el Abierto de Itajaí, Brasil, con triunfo en la final sobre el local Thiagho Seyboth por 7-5, 4-6 y 6-2.

Dani tuvo un destacado año 2025, cerrando la temporada con cinco títulos en total (incluyendo torneos ITF y Challenger) y alcanzando su mejor ranking histórico en el puesto 143 del mundo. Consiguió títulos importantes como el ATP Challenger 75 de Guayaquil, Ecuador, el Challenger 75 de Curitiba, Brasil, y el M25 de Londrina, Brasil.