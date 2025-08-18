Paraguay lidera la clasificación en decatlón

Paraguay, a través de su representante Alexander Mannel, está encabezando la clasificación en decatlón tras cumplirse las dos pruebas iniciales. El atleta finalizó segundo en los 100 metros, con un tiempo de 10.73, haciendo 0.17 más que el ganador que fue el mexicano Darío Rodríguez.

Mientras que en el salto longitud volvió a quedar segundo, por detrás del cubano Josmi Sánchez. Con estas pruebas, el paraguayo sumó en total 1752 puntos, que lo dejan en la primera posición de la clasificación general.

“Estoy compitiendo en el decatlón. Estoy en el primer lugar. Vengan a apoyarme, voy a hacer algo grande. ¡Vamos, Paraguay!”, fue el mensaje de Alexander Mannel en las redes sociales de la Secretaría Nacional de Deportes.

A las 18:45 será la tercera prueba, el lanzamiento de bala, mientras que la cuarta será el salto de altura, a las 19:20.

