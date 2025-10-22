22 oct. 2025
Tenis

Alcaraz y Sinner se enfrentarán en enero en una exhibición

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores tenistas del mundo en la actualidad, se enfrentarán en un partido de exhibición que se disputará en Seúl, el próximo 10 de enero del 2026, tal y como han anunciado en Instagram.

Octubre 22, 2025 02:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Jannik Sinner Carlos Alcaraz

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugaron la final del Roland Garros.

Foto: Gentileza - TNT Sports

El número 1 y el 2 del ránking de la ATP, respectivamente, subieron el mismo anuncio a sus respectivas cuentas en esta red social de internet para comunicar que se verán las caras en ese país: “See you in Korea!” (¡Nos vemos en Corea!).

Calificado como “superpartido” por el patrocinador, Hyundai Card, compañía financiera de crédito del grupo automovilístico, se jugará en el Incheon Inspire Arena, con capacidad para 15.000 espectadores, antes de que arranque la próxima temporada con el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que dará comienzo en Melbourne dos días después.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Novak Djokovic
Tenis
Djokovic, décima semifinal en Shanghái
Novak Djokovic apartó los contratiempos físicos que sufrió en sus últimos compromisos y tras resolver con soltura el enfrentamiento ante el belga Zizou Bergs (6-3 y 7-5) se situó en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái por décima vez en su carrera.
Octubre 09, 2025 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniil Medvedev
Tenis
Medvedev supera a Tien y llega a cuartos
El ruso Daniil Medvedev superó por primera vez en su carrera al estadounidense Leandre Tien, por 7-6 (8), 6-7 (1) y 6-4, a los calambres que sufrió en el tramo final del segundo set y a los ‘fantasmas’ que con frecuencia le enredan en la pista, y accedió a los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái.
Octubre 08, 2025 05:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Arthur Rindeknech
Tenis
Rinderknech deja Shanghai sin otro favorito: Alexander Zverev
La remontada del francés Arthur Rindeknech ante el alemán Alexander Zverev (4-6, 6-3 y 6-2) contribuyó al descabezamiento de favoritos del Masters 1000 de Shanghai y a la felicidad del galo, por tercera vez en los octavos de final de un torneo de este nivel.
Octubre 06, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniil Medvedev
Tenis
Medvedev se interpone otra vez en el camino de Davidovich
El ruso Daniil Medvedev se interpuso de nuevo en el camino del español Alejandro Davidovich (6-3 y 7-6(5)) y progresó en el Masters 1000 de Shanghái hacia los octavos de final que disputará ante el estadounidense Learner Tien.
Octubre 06, 2025 01:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Novak Djokovic
Tenis
Djokovic sufre para avanzar a octavos
El serbio Novak Djokovic ganó al alemán Yannick Hanfmann en tres sets (6-4, 5-7 y 3-6), en dos horas y cuarenta y tres minutos, y accedió a octavos de final del Masters 1.000 de Shanghái (China), ronda en la que se medirá al español Jaime Munar.
Octubre 05, 2025 11:32 a. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-ATP-JPN
Tenis
Alcaraz se baja del Masters 1000 de Shanghái
Carlos Alcaraz, reciente ganador del torneo de Tokio, ha anunciado que no disputará el Masters 1000 de Shanghái que arranca este miércoles para recuperarse de las molestias físicas que arrastra.
Septiembre 30, 2025 02:06 p. m.
Carga Más