Alcaraz y Sinner se enfrentarán en enero en una exhibición

El número 1 y el 2 del ránking de la ATP, respectivamente, subieron el mismo anuncio a sus respectivas cuentas en esta red social de internet para comunicar que se verán las caras en ese país: “See you in Korea!” (¡Nos vemos en Corea!).

Calificado como “superpartido” por el patrocinador, Hyundai Card, compañía financiera de crédito del grupo automovilístico, se jugará en el Incheon Inspire Arena, con capacidad para 15.000 espectadores, antes de que arranque la próxima temporada con el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que dará comienzo en Melbourne dos días después.