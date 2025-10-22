Alcaraz y Sinner se enfrentarán en enero en una exhibición
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores tenistas del mundo en la actualidad, se enfrentarán en un partido de exhibición que se disputará en Seúl, el próximo 10 de enero del 2026, tal y como han anunciado en Instagram.
El número 1 y el 2 del ránking de la ATP, respectivamente, subieron el mismo anuncio a sus respectivas cuentas en esta red social de internet para comunicar que se verán las caras en ese país: “See you in Korea!” (¡Nos vemos en Corea!).
Calificado como “superpartido” por el patrocinador, Hyundai Card, compañía financiera de crédito del grupo automovilístico, se jugará en el Incheon Inspire Arena, con capacidad para 15.000 espectadores, antes de que arranque la próxima temporada con el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que dará comienzo en Melbourne dos días después.