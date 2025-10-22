Paraguay golea y clasifica a octavos de final

La Selección Paraguaya de fútbol femenino Sub 17 logró una histórica clasificación a los octavos de final del Mundial juvenil que se disputa en Marruecos, con goleada por 4-1 ante Nueva Zelanda.

Por la fecha 2 del Grupo F, Paraguay se impuso con alta intensidad en la segunda etapa, ya que la primera parte cerró abajo 0-1, reaccionando de manera espectacular en la complementaria con una gran actuación de Claudia Martínez, que anotó tres goles, completando la faena Kiara Florentín.

La actual jugadora de Olimpia, que recientemente asistió a la gala del Balón de Oro 2025 en París como nominada al Trofeo Kopa, que reconoce a la mejor jugadora Sub 21 del mundo, celebró sus tres tantos a los 48, 53 y 64 minutos, respectivamente.

Paraguay sumó su segundo triunfo en su historial mundialista, ya que en su debut había derrotado a Zambia 2-1. El sábado 25 cierra la fase de grupos ante Japón, que venció al elenco africano 2-0 en la fecha 2 y también adelantó su paso a la siguiente fase. El partido entre las sudamericanas y las orientales definirá posiciones. Comenzará a las 16:00.