Paraguay confirma amistoso con México

La Albirroja Mundialista va definiendo el camino de preparación para lo que será su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá a disputarse entre Junio y Julio del año próximo.
El equipo de Gustavo Alfaro logró su clasificación el pasado 4 de septiembre, al empatar sin goles con Ecuador, sacando pasaje directo para la cita luego de 16 años y tres torneos ausentes.
Paraguay enfrentará a Japón el viernes 10 de Octubre, mientras que el 14 de Octubre jugará con Corea. En el mes de noviembre, el sábado 15, medirá a Estados Unidos, cerrando la gira con México, el martes 18 de noviembre, a las 21.30, en el estadio Alamodome de San Antonio, en Estados Unidos.
¡Rumbo al Mundial con otro desafío confirmado! ✅— Selección Paraguaya (@Albirroja) September 17, 2025
La Albirroja se medirá en un amistoso internacional ante México (@miseleccionmx) 🇲🇽, afinando cada detalle de cara a la gran cita mundialista. 🔜🏆
