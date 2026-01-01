01 ene. 2026
Fútbol Internacional

Neymar renueva su contrato con el Santos

El atacante Neymar, mayor goleador de la selección brasileña, renovóhasta diciembre de 2026 su contrato con el club Santos, al que regresó en enero pasado.

Enero 01, 2026 02:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Santos v Noroeste - Campeonato Paulista 2025

Neymar, atacante brasileño del Santos.

Alexandre Schneider/Getty Images

El atacante Neymar, mayor goleador de la selección brasileña, renovó este miércoles hasta diciembre de 2026 su contrato con el club Santos, al que regresó en enero pasado y con el que no ha tenido una gran regularidad debido a diferentes lesiones y operaciones.

“Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera”, afirmó el exdelantero del Barcelona y del PSG de 33 años en un emotivo video publicado por el Santos en sus redes sociales y con el confirmó la decisión del futbolista de permanecer otro año en el club en que inició su carrera.

Tras varios días de gestiones y de especulaciones, la renovación fue anunciada precisamente el día en que vencía el contrato por el que Neymar regresó a Brasil.

Aún en recuperación de una nueva operación de la rodilla izquierda a la que se sometió este mes, el atacante espera recuperar las condiciones que lo convirtieron en una estrella para tener la oportunidad de ser convocado para la selección brasileña que disputará el Mundial de 2026.

El actual seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, hasta ahora no lo ha convocado en ninguna oportunidad y ha dejado claro que exigirá que todos los jugadores de la Canarinha que disputarán el Mundial estén en el 100 % de sus condiciones físicas.

“Tomé una decisión y escuché a mi corazón. Santos no es solo mi equipo. Es mi casa, mis raíces, mi historia y mi vida. Aquí fui un chico que se convirtió en un hombre y soy amado de verdad. Aquí puedo ser yo mismo, feliz de verdad”, asegura Neymar en el vídeo en que confirmó la renovación, en el que son destacadas imágenes de diferentes etapas de su vida y de su carrera en el Santos.

“Y es aquí que quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera, y nada va a detenerme”, agrega el atacante en una aparente alusión al título de campeón mundial que falta en su carrera.

Según el video publicado por el Santos, el conjunto portuario del estado de Sao Paulo es el lugar en donde todo comenzó para Neymar y en donde nunca va a acabar. “Yo me fui, pero volví y me quedo”, resumió el futbolista en la publicación.

Neymar comenzó su carrera profesional con el Santos y regresó al club en enero pasado, tras doce años en el exterior y un frustrante paso por el Al-Hilal saudí en el que estuvo más tiempo de baja por lesiones y operaciones que activo.

Tras su regreso, el atacante disputó 28 partidos con el Santos (23 iniciando como titular), en los que anotó 11 goles y ofreció 4 asistencias.

Pese a las seguidas lesiones, Neymar fue decisivo en las últimas jornadas del Campeonato Brasileño y determinante para que el Santos no volviera a caer a la segunda división.

El Santos aún no ha informado cuánto tiempo el delantero estará de baja por su nueva cirugía en el menisco de la rodilla izquierda, pero pretende aprovecharlo lo más rápido posible en una temporada en que disputará el Campeonato Brasileño, la Copa do Brasil, la Copa Sudamericana y el Campeonato Paulista. EFE

Neymar Brasil Santos
Redacción D10
