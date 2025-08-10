Paraguay alcanza su cuarta medalla

El Team Paraguay tuvo un arranque excelente y comenzó su cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en nuestro país. Temprano el Remo se encargaba de dar las primeras alegrías y ahora se sumó el Esgrima.

La atleta paraguaya Janine Hanspach tuvo un excelente regalo adelantado de cumpleaños, ya que este lunes celebra 20 años, al quedarse con la medalla de Bronce en la modalidad de Espada Individual Femenina.

La esgrimista cayó en las semifinales frente a Ana Margarita Paredes de México, en el camino a la presea de oro, pero de todas formas se alzó con otra histórica presea para el deporte paraguayo.

JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO