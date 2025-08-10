10 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Paraguay alcanza su cuarta medalla

Una jornada prolífica para el deporte paraguayo, que ya alcanzó su cuarta medalla en los Juegos Panamericanos.

Agosto 10, 2025 04:55 p. m. • 
Por Redacción D10
GyAy0FQXEAAOBXa.jpeg

Janine Hanspach conquistó otra medalla para el país.

Foto: @Coparaguay

El Team Paraguay tuvo un arranque excelente y comenzó su cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en nuestro país. Temprano el Remo se encargaba de dar las primeras alegrías y ahora se sumó el Esgrima.

La atleta paraguaya Janine Hanspach tuvo un excelente regalo adelantado de cumpleaños, ya que este lunes celebra 20 años, al quedarse con la medalla de Bronce en la modalidad de Espada Individual Femenina.

La esgrimista cayó en las semifinales frente a Ana Margarita Paredes de México, en el camino a la presea de oro, pero de todas formas se alzó con otra histórica presea para el deporte paraguayo.

JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO

  • Nicole Martínez – Oro – Remo, Un Par de Remos Cortos
  • Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Masculino
  • Nicole Martínez, Lucia Martínez, Agustina López, Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Cuatro sin Timonel Femenino

  • Janine Hanspach – Bronce – Esgrima, Espada Femenina.

Asunción 2025 Juegos Panamericanos Junior Otros Deportes
Redacción D10
