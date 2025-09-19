Paraguay al Mundial Sub 20 con varias ausencias

Diego León, ex futbolista de Cerro Porteño, ahora en el Manchester United, parte del equipo que logró la clasificación para la cita que será en Chile, es la gran ausencia en la lista final de jugadores de la Albirroja Sub 20.

La nómina de 21 futbolista de Antolín Alcaraz aparecen varios que ya estuvieron en el proceso como el portero Facundo Insfrán, Tobías Morínigo, Lucas Quintana, Gadiel Paoli, por mencionar algunos, pero resaltan otras ausencias de jugadores que jugaron el Sudamericano como Santiago Puzzo y Luca Kmet.

Tal vez la sorpresa en la lista es el ingreso de Enso González, jugador paraguayo que se encuentra en filas del Wolverhampton de la Premier League y que se había lesionado el año pasado jugando por la Selección Paraguaya Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Copa del Mundo Sub 20 comenzará a disputarse desde el 27 de setiembre y se disputará hasta el 19 de octubre. La Albirroja debutará frente a Panamá, el próximo sábado desde las 20.00 de nuestro país.

La lista completa a continuación.