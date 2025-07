Para la BBC, Diego León no tendrá “impacto inmediato”

Siguen los reportes desde Inglaterra acerca de la incorporación de Diego León al plante principal del Manchester United, que se dio la semana pasada. Al análisis de las potencialidades y debilidades del jugador que hizo el Manchester Evening News, que D10 comentó, se le suma ahora el que hizo la división deportiva de la BBC, el prestigioso conglomerado estatal de Gran Bretaña.

Para el efecto, el corresponsal del medio en Sudamérica, Tim Vickery, llegó más o menos a las mismas conclusiones a que llegó el Manchester Evening, es decir, que el ex Cerro Porteño es un jugador con futuro y no alguien que impacte de inmediato en Old Trafford.

“Todavía no tiene mucho futuro; es un jugador a largo plazo”, afirmó Vickery en la BBC Radio Manchester. “Es corpulento, pero se siente más cómodo como lateral izquierdo ofensivo, por lo que en el sistema del United es más un lateral que un miembro de la línea de tres en defensa”.

“Tiene mucho más potencial que realidad (actual)”, consideró Vickers. “Tienen que llevarlo con cuidado, pues habrá mucho trabajo. Necesitará bastante presión en los entrenamientos, sobre todo en defensa, y es poco probable que tenga un impacto inmediato”, concluyó.

León, sin embargo, está empeñado en demostrar al entrenador portugués, Ruben Amorim, que tiene con qué quedarse en el plantel principal para encarar la temporada que se avecina.

“Hago la pretemporada con ellos, la voy a romper y dentro de uno o dos partidos voy a estar jugando”, había afirmado el jugador antes de emprender viaje rumbo a Europa.