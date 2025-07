Presidente del Getafe habló del futuro de Omar Alderete

Aún no hay nada concreto sobre el futuro del defensor paraguayo Omar Alderete, sobre quien tienen puestos los ojos varios equipos de Europa.

Sin embargo, en declaraciones dadas a la prensa este martes en la presentación de las equipaciones del Getafe, su presidente, el empresario español Ángel Torres, dio a entender que el defensor paraguayo tendería a quedarse en el club, mientras solo algún jugador del mediocentro del equipo está en condiciones de marcharse en este mercado de pases de mitad de año.

Aseguró, en este sentido, que el que está más próximo a irse es el mediocampista Christantus Uche, quien tiene muchas ofertas tanto de Italia como de Inglaterra. Después Torres fue indagado sobre el defensor de la Selección Paraguaya. Sin nombrarlo, el presidente respondió: “Nosotros hemos dado las bajas que hemos dado porque el míster (el entrenador José Bordalás) no contaba con ellos. Ahora pensamos que alguno se va a ir. Pensamos que puede salir alguien en el centro (Uche), pero la idea es no tocar la base del equipo y, si sale uno o dos, habrá que retocar”.

Este “uno o dos” jugadores podría significar que, además de Uche, Alderete es el único que podría ser transferido; pero no es la intención del adiestrador Bordalás prescindir de él para esta temporada, según se desprende de las palabras del presidente. Incluso otro que está siendo tentado, el goleador del equipo, Borja Mayoral, no sería traspasado por este motivo de no desarmar el equipo. Sobre él Torres afirmó: “Yo creo que se va a quedar”.

En cualquier caso, para saber dónde va a jugar finalmente Alderete aún queda un buen trecho, pues el libro de pases europeo recién cierra el próximo 1 de septiembre.