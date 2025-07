Ramón Sosa, feliz: “Es un paso muy grande en mi carrera”

El delantero paraguayo Ramón Sosa, de 25 años de edad, proveniente del Nottingham Forest de Brasil, fue presentado en conferencia de prensa como nuevo refuerzo del Palmeiras de Brasil.

El ex River Plate y Olimpia se mostró feliz y con mucha confianza de cara a esta nueva etapa en su carrera profesional.

“Venir aquí es un gran paso para mí y mi carrera. No es un retroceso, el Palmeiras está en un gran nivel y lucha por muchas cosas. Salieron del Mundial jugando en igualdad de condiciones con el Chelsea. Aquí creceré mucho como persona y como jugador”, dijo, agregando sobre la posición en que se siente más cómodo en cancha: “Soy delantero y juego tanto por la izquierda como por la derecha. No tengo ningún problema. En el Nottingham, jugaba por la izquierda. Con la selección, por la derecha. No tendré ningún problema. Abel decidirá dónde jugaré”.

Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, por su parte, sostuvo: “Venimos acompañando a este atleta desde hace mucho tiempo y es una gran alegría para Palmeiras haberlo podido traer para ayudar a nuestro plantel”.