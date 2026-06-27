Para agendar el debut de Vallejo

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo tendrá este lunes su debut en el legendario torneo de Wimbledon, enfrentando al clasificado colombiano Nicolás Mejia. El lance fue programado por la organización del certamen.

El paraguayo saltará al césped este lunes 29 de junio, desde las 11.00 (hora paraguaya), siendo el tercer turno establecido en la pista número 6.

Vallejo, actual 73 del mundo, debutará en este Grand Slam y marcará el retorno de un guaraní al maindraw luego de 16 años, además buscando romper con la sequía de 46 años sin triunfos paraguayos en “La Catedral”.