27 jun. 2026
Tenis

Para agendar el debut de Vallejo

Quedó programado el duelo de nuestro compatriota Dani Vallejo en el legendario torneo de Wimbledon.

Junio 27, 2026 11:03 a. m. • 
Por Redacción D10
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Todos con la Albirroja para este lunes 29 de junio.

Foto: @DaniVallejo17

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo tendrá este lunes su debut en el legendario torneo de Wimbledon, enfrentando al clasificado colombiano Nicolás Mejia. El lance fue programado por la organización del certamen.

El paraguayo saltará al césped este lunes 29 de junio, desde las 11.00 (hora paraguaya), siendo el tercer turno establecido en la pista número 6.

Vallejo, actual 73 del mundo, debutará en este Grand Slam y marcará el retorno de un guaraní al maindraw luego de 16 años, además buscando romper con la sequía de 46 años sin triunfos paraguayos en “La Catedral”.

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Redacción D10
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