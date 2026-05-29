29 may. 2026
Tenis

Dani Vallejo es multado por Roland Garros

El tenista paraguayo declaró que una mujer no debía arbitrar el partido en que cayó en segunda ronda, lo que fue calificado de “sexista” por parte de la Federación Francesa de Tenis y la organización de Roland Garros.

Mayo 29, 2026 03:18 p. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-FRA-OPEN-2026

Adolfo Daniel Vallejo compitió en el Roland Garros de Francia.

DIMITAR DILKOFF/AFP

La Federación Francesa de Tenis (FFT) y la organización de Roland Garros confirmaron que impondrán una sanción económica al tenista paraguayo Daniel Vallejo, tras sus declaraciones sexistas sobre la jueza de silla Ana Carvalho.

El tenista, tras su derrota en segunda ronda frente al francés Moïse Kouamé, afirmó ante los medios que el encuentro “debió ser arbitrado por un hombre”, argumentando que se requería una mayor “fortaleza” para controlar al público, lo cual, a su juicio, era una tarea difícil para una mujer.

La respuesta de las autoridades del Grand Slam fue contundente. A través de un comunicado oficial, el torneo calificó las palabras del jugador como “inaceptables” y subrayó que la competencia de un juez no está determinada por su género, sino por su profesionalidad y capacidad técnica. Asimismo, la organización enfatizó que ningún resultado deportivo, independientemente de la frustración por una derrota, puede servir de justificación para emitir este tipo de comentarios discriminatorios.

Por su parte, el tenista paraguayo intentó defenderse a través de sus redes sociales, alegando que sus palabras fueron sacadas de contexto. Vallejo sostuvo que su crítica no estaba dirigida a las mujeres en general, sino que se refería específicamente al desempeño de la árbitra durante ese partido en particular, insistiendo en que ella no logró manejar la presión de la grada. No obstante, ante la publicación del audio íntegro de sus declaraciones por parte del medio Clay, la controversia escaló rápidamente en el entorno del torneo.

Este incidente marca un inesperado momento difícil para la carrera del joven tenista paraguayo, quien se enfrenta ahora a una multa significativa y al rechazo generalizado de la comunidad tenística internacional. La FFT, al condenar enérgicamente lo ocurrido, quiso dejar un precedente sobre su política de tolerancia cero ante cualquier forma de sexismo, según se desprende de la postura.

Daniel Vallejo Tenis Roland Garros
Redacción D10
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