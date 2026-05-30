30 may. 2026
Tenis

Dani Vallejo se disculpa

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo usó las redes para disculparse tras sus dichos controversiales luego del partido con Kouamé.

Mayo 30, 2026 09:18 a. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-FRA-OPEN-2026

Vallejo reconoció su error y dijo que el hecho servirá para aprender.

Foto: AFP.

Adolfo Daniel Vallejo, tenista número uno de nuestro país y de un presente extraordinario siendo 71 del mundo, salió al paso y aclaró en sus redes sociales algunas cuestiones que tomaron revuelo tras su partido de segunda ronda de Roland Garros.

Según Vallejo, sus palabras fueron entendidas de una forma distinta a la que se expresaron y de todas formas decidió expresar sus disculpas, al tiempo de mostrar su respeto por lo que significa Roland Garros y la Federación Francesa.

Aclaró que no tuvo intención de culpar a la jueza de silla por su derrota y que toda esta situación le servirá para seguir aprendiendo y mejorar.

Vallejo de 22 años cayó en segunda ronda de Roland Garros tras una batalla intensa de casi 5 horas con la joven promesa francesa Moise Kouamé. Su paso por el legendario torneo fue histórico y de gran alegría para el tenis nacional.

Tenis Daniel Vallejo Roland Garros
Redacción D10
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