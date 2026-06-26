26 jun. 2026
Tenis

Rival confirmado para el histórico debut en Wimbledon

Dani Vallejo conoció este viernes a su rival en la primera ronda del legendario torneo de Wimbledon.

Junio 26, 2026 12:18 p. m. • 
Por Redacción D10
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Dani Vallejo tendrá su histórico debut en Wimbledon.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, número uno de nuestro país y 73 del mundo, tiene rival para lo que será su histórico debut en el torneo de Wimbledon. El guaraní enfrentará al colombiano Nicolás Mejía que accedió a la llave principal a través de la Qualy.

Vallejo jugará por primera vez como profesional en “La Catedral”, ya que ya lo había hecho a nivel junior en el 2021 en donde alcanzó los octavos de final. Este hecho, que sería el lunes 29 de junio, marcará un hito para nuestro tenis que volverá a tener un representante en la rama masculina luego de 16 años.

Mejía, de 26 años y actual 168 del mundo, no registra enfrentamientos anteriores con Vallejo. El diestro cafetero es profesional desde el 2019 y jugará por primera vez en un cuadro principal de un Grand Slam tras superar las rondas de clasificación en las que venció a Henrique Rocha (6-4, 6-7 y 6-2), Gustavo Hiede (6-4 y 6-3) y Tristan Schoolkate (6-4,6-4 y 6-4).

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