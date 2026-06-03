Bombazo en París: La rusa Shnaider derrumba a la gigante Sabalenka

La zurda número 23 del ránking se medirá por un puesto en la final a la 114, la polaca, también zurda, Maja Chwalinska, que desde la fase previa alcanzó las semifinales tras derrotar a la rusa Anna Kalinskaya, 25 del mundo, 7-6(3) y 6-3.

Sabalenka protagonizó uno de los derrumbes más impresionantes que se recuerdan en el tenis, de tener dominado el duelo a despedirse con el primer 6-0 que encaja desde hace más de dos años, cuatro años sobre tierra batida, en día nublado y con viento en la central de París y ante una rival que nunca había superado los octavos de final de un ‘grande’.

Inesperada derrota de la bielorrusa, que hasta hoy no había cedido un set y que buscaba sumar su primera corona en París y su quinto ‘grande’ y que tenía el partido bajo control tras anotarse la primera manga e ir 5-3, con su servicio a su favor, para cerrar el duelo.

Pero en ese momento el rumbo del partido dio un giro radical, la rusa de 22 años y su característico pañuelo en el pelo arriesgó más, soltó su brazo para poner en problemas a la número 1, que empezó a tener dudas, a vagar por la pista temerosa.

La confianza cambió de bando y Shnaider empezó a sumar puntos sin que su rival, cada minuto más desencajada, pudiera ganar un juego más.

Sabalenka, que buscaba su triunfo 400 en el circuito, una marca que sólo seis tenistas en activo tienen, se quedó a las puertas de sus sextas semifinales consecutivas en Grand Slam.

Pero cayó víctima de la epidemia de favoritos que afecta a este Roland Garros, que ya había visto caer, antes que ella, a la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff, a la número 2 del mundo, la kazaka Elena Rybakina, y a la polaca Iga Swiatek, cuádruple ganadora en París.

Con su derrota, Sabalenka deja a la rusa Mirra Andreeva, octava cabeza de serie a sus 19 años, como la de mejor ‘ranking’ de las supervivientes. Se medirá a la ucraniana Marta Kostyuk, 15 del mundo y de 23 años.

Shnaider, por su parte, se medirá en un duelo de zurdas a una tenista procedente de la fase previa, 114 del mundo, que se convirtió en la sexta que alcanza las semifinales de un Grand Slam desde la fase previa, la segunda en París seis años después de la argentina Nadia Podoroska.