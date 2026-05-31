Zverev se cita con Jódar en cuartos de París

El germano, que es el tenista de mejor ránking que sigue en el torneo tras la eliminación del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se repuso a un comienzo timorato para acabar superando a un De Jong que nunca ha vencido a un top-10.

Cuádruple semifinalista en París y finalista en el 2024, Zverev solo se ha perdido los cuartos de final en una temporada desde 2018.

Esta temporada en tierra batida alcanzó las semifinales de Montecarlo y Múnich, la final de Madrid, donde fue derrotado por Sinner, y cayó en octavos de Roma contra el italiano Luciano Darderi, el mismo rival que en cuartos derrotó a Jódar. Totaliza 17 triunfos por cuatro derrotas.

El español llega con plena confianza, como el tenista que más triunfos tiene sobre arcilla en lo que va de año, 19, una superficie donde solo ha cosechado tres derrotas.