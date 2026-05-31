31 may. 2026
Tenis

Zverev se cita con Jódar en cuartos de París

El alemán Alxander Zverev, segundo favorito, se impuso en tres sets al neerlandés Jasper de Jong, rescatado de la fase previa, 7-6(3), 6-4 y 6-1, para clasificarse por octava vez para los cuartos de final de Roland Garros, donde le espera el español Rafael Jódar, de 19 años, que los jugará por vez primera en su carrera.

Mayo 31, 2026 01:43 p. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-FRA-OPEN-2026

Alexander Zverev sigue en carrera en París.

Foto: AFP

El germano, que es el tenista de mejor ránking que sigue en el torneo tras la eliminación del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se repuso a un comienzo timorato para acabar superando a un De Jong que nunca ha vencido a un top-10.

Cuádruple semifinalista en París y finalista en el 2024, Zverev solo se ha perdido los cuartos de final en una temporada desde 2018.

Esta temporada en tierra batida alcanzó las semifinales de Montecarlo y Múnich, la final de Madrid, donde fue derrotado por Sinner, y cayó en octavos de Roma contra el italiano Luciano Darderi, el mismo rival que en cuartos derrotó a Jódar. Totaliza 17 triunfos por cuatro derrotas.

El español llega con plena confianza, como el tenista que más triunfos tiene sobre arcilla en lo que va de año, 19, una superficie donde solo ha cosechado tres derrotas.

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