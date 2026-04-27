27 abr. 2026
Torneo Apertura

Julio César Cáceres no continúa en San Lorenzo

Luego de la derrota de local ante Rubio Ñu, Sportivo San Lorenzo hizo oficial la salida del entrenador Julio César Cáceres.

Abril 27, 2026 07:08 a. m. • 
Por Redacción D10
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Julio César Cáceres, ya no es el entrenador de San Lorenzo.

Foto: Gentileza

La derrota de local por 1-0 ante Rubio Ñu, un rival directo en la tabla de promedios, hizo que se confirme algo que ya era insostenible, la salida de Julio César Cáceres como entrenador de San Lorenzo.

El Rayadito hizo oficial a través de sus redes sociales la salida del Emperador como director técnico de la institución. “Agradecemos al Cuerpo Técnico encabezado por el profesor Julio César Cáceres por el trabajo realizado en el club y deseamos muchos éxitos en los proyectos que vengan”, escribió la página del club como texto despedida.

Julio César Cáceres dirigió un total de 14 partidos de los cuales ganó uno, empató 5 y perdió 8. San Lorenzo marcha último en todos los frentes; tabla de posiciones y de promedios.

Julio César Cáceres San Lorenzo Torneo Apertura
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