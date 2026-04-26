26 abr. 2026
Torneo Apertura

Juan Samudio y el mérito exclusivo a los jugadores

Juan Samudio, técnico de Libertad, le dio todo el mérito del triunfo ante Olimpia en el clásico blanco y negro a sus jugadores.

Abril 26, 2026 01:44 p. m. • 
Por Redacción D10
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Juan Samudio, técnico de Libertad.

Juan Samudio debutó como entrenador de Libertad con un triunfo en el clásico blanco y negro ante Olimpia disputado en el estadio La Huerta por la fecha 18 del torneo Apertura.

El estratega repollero habló en conferencia de prensa luego del partido. “Nos propusimos levantar esto cómo sea”, comenzó diciendo. “Además de demostrar lo bien que juegan, un pusieron una actitud tremenda”, agregó refiriéndose a los jugadores.

Samudio también tuvo palabras de elogio para con sus jugadores. “La experiencia de este plantel capaz no es mucha por la cantidad de jóvenes que tenemos pero hoy demostraron lo que valen. Este triunfo es pura y exclusivamente de los jugadores”, destacó.

Por último criticó el arbitraje de David Ojeda. ""Hubo una diferencia de criterios hoy para sacar las rojas, no me gusta hablar del arbitraje pero hoy estoy afónico en gran parte por eso”, concluyó.

Libertad escapó de una mala racha de tres juegos sin ganar. Trepó al séptimo lugar de la clasificación donde ahora suma 24 puntos. Esta semana jugará Conmebol Libertadores recibiendo a Independiente del Valle en juego marcado para el martes 28 de abril a las 19:00. El Guma buscará reponerse en esta competición donde acumula dos derrotas en sus dos presentaciones.

Juan Samudio Libertad Olimpia
Redacción D10
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