26 abr. 2026
Torneo Apertura

2 de Mayo vs. Guaraní: Paso a paso

2 de Mayo y Guaraní chocarán desde las 17:45 en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero por la fecha 18 del torneo Apertura.

Abril 26, 2026 01:52 p. m. • 
Por Redacción D10
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2 de Mayo y Guaraní se verán las caras en Pedro Juan Caballero.

2 de Mayo Guaraní Torneo Apertura
Redacción D10
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