¡Qué fotito, Dani!

Dani Vallejo tuvo una semana de ensueño en Madrid, en donde avanzó desde la Qualy y se metió hasta la tercera ronda del Masters 1000, logrando en ese trayecto algunas de sus victorias más importantes dentro del circuito profesional.

Este miércoles, el paraguayo publicó en sus redes sociales que cerró su preparación para su siguiente desafío que iniciará desde el fin de semana en Roma, donde tendrá que disputar el qualy de un nuevo Masters 1000.

Sin embargo, la foto no es para nada una postal más, sino que posó con el actual número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner tras un entrenamiento de alto nivel que tuvieron en la “Caja Mágica” ¡Grande Dani!