26 abr. 2026
Torneo Apertura

2 de Mayo y Guaraní protagonizan un vibrante empate

2 de Mayo y Guaraní empataron 2-2 en un vibrante compromiso disputado en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero por la fecha 18 del torneo Apertura.

Abril 26, 2026 07:52 p. m. • 
Por Redacción D10
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2 de Mayo y Guaraní empataron en Pedro Juan Caballero.

@CopadePrimera

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Guaraní empataron 2-2 en el estadio Río Parapití por la fecha 18 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

Diego Fernández y Patricio Coronel marcaron para el aborigen. Matías Cáceres y Diego Acosta los goles para 2 de Mayo. Nelson Romero vio la roja directa para el Indio a los 27 minutos de la primera fracción.

Con este empate, Guaraní se afianza en el sexto lugar con 25 unidades. 2 de Mayo se queda con el penúltimo lugar con 11 puntos.

La próxima fecha, la decimonovena del torneo Apertura, Guaraní recibirá a Nacional y 2 de Mayo visitará a Trinidense.

2 de Mayo Guaraní Torneo Apertura
Redacción D10
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