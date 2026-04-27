Rubio Ñu sigue ganando de la mano del Gato

Rubio Ñu superó 1-0 a Sportivo San Lorenzo en el estadio Gunther Vogel con el solitario gol de Ángel Cardozo Lucena por la fecha 18 del torneo Apertura.

Es la segunda victoria consecutiva de Rubio Ñu, coincidentemente de la mano del entrenador Felipe Giménez. Sportivo San Lorenzo suma una nueva derrota en el torneo.

Con este resultado, Rubio Ñu trepa al noveno lugar con 21 puntos. San Lorenzo sigue último con 8 unidades.

La próxima fecha, la décimonovena, Rubio Ñu recibirá a Luqueño y Libertad hará lo propio ante San Lorenzo.