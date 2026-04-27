26 abr. 2026
Torneo Apertura

Rubio Ñu sigue ganando de la mano del Gato

Rubio Ñu sumó su segundo triunfo al hilo de la mano del entrenador Felipe Giménez, esta vez ante San Lorenzo en el Gunther Vogel.

Abril 26, 2026 09:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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Rubio Ñu derrotó a San Lorenzo.

@copadeprimera

Rubio Ñu superó 1-0 a Sportivo San Lorenzo en el estadio Gunther Vogel con el solitario gol de Ángel Cardozo Lucena por la fecha 18 del torneo Apertura.

Es la segunda victoria consecutiva de Rubio Ñu, coincidentemente de la mano del entrenador Felipe Giménez. Sportivo San Lorenzo suma una nueva derrota en el torneo.

Con este resultado, Rubio Ñu trepa al noveno lugar con 21 puntos. San Lorenzo sigue último con 8 unidades.

La próxima fecha, la décimonovena, Rubio Ñu recibirá a Luqueño y Libertad hará lo propio ante San Lorenzo.

Rubio Ñu San Lorenzo Torneo Apertura
Redacción D10
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