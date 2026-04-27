Oficial de seguridad de Cerro comparecerá el martes

Este lunes, el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol aceptó los descargos presentados por Cerro Porteño y Olimpia tras lo ocurrido en el superclásico suspendidos por hechos de violencia y también agregó como prueba los documentos que presentaron ambos clubes.

Además, el Tribunal fijó dos audiencias para este martes: la primera, a las 16:00, será para Ramón Lezcano, oficial de seguridad del club azulgrana, mientras que la segunda será para un responsable designado del Departamento de Tecnología de la APF, a las 17:00.

📄 La APF cita a audiencia a Cerro Porteño y Olimpia tras los incidentes del 19 de abril.



28/04 – 16:00: Declaración de Ramón Lezcano (seguridad de Cerro).

28/04 – 17:00: Informe del Dpto. de Tecnología sobre imágenes del estadio Defensores del Chaco.#AM1080 pic.twitter.com/6jpBfZR3Cl — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) April 27, 2026

Los incidentes registrados en Gradería Norte durante el superclásico del 19 de abril en el Defensores del Chaco provocaron la suspensión del partido y hasta ahora no existe una definición del caso.