Oficial de seguridad de Cerro comparecerá el martes
El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol fijó dos audiencias para el martes con relación a lo ocurrido en el superclásico suspendido. Una de ellas será la del oficial de seguridad de Cerro Porteño.
Este lunes, el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol aceptó los descargos presentados por Cerro Porteño y Olimpia tras lo ocurrido en el superclásico suspendidos por hechos de violencia y también agregó como prueba los documentos que presentaron ambos clubes.
Además, el Tribunal fijó dos audiencias para este martes: la primera, a las 16:00, será para Ramón Lezcano, oficial de seguridad del club azulgrana, mientras que la segunda será para un responsable designado del Departamento de Tecnología de la APF, a las 17:00.
📄 La APF cita a audiencia a Cerro Porteño y Olimpia tras los incidentes del 19 de abril.— Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) April 27, 2026
28/04 – 16:00: Declaración de Ramón Lezcano (seguridad de Cerro).
28/04 – 17:00: Informe del Dpto. de Tecnología sobre imágenes del estadio Defensores del Chaco.#AM1080 pic.twitter.com/6jpBfZR3Cl
Los incidentes registrados en Gradería Norte durante el superclásico del 19 de abril en el Defensores del Chaco provocaron la suspensión del partido y hasta ahora no existe una definición del caso.