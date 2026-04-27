27 abr. 2026
Torneo Apertura

Oficial de seguridad de Cerro comparecerá el martes

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol fijó dos audiencias para el martes con relación a lo ocurrido en el superclásico suspendido. Una de ellas será la del oficial de seguridad de Cerro Porteño.

Abril 27, 2026 05:44 p. m. • 
Por Redacción D10
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La violencia a salpicar el espectáculo.

Este lunes, el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol aceptó los descargos presentados por Cerro Porteño y Olimpia tras lo ocurrido en el superclásico suspendidos por hechos de violencia y también agregó como prueba los documentos que presentaron ambos clubes.

Además, el Tribunal fijó dos audiencias para este martes: la primera, a las 16:00, será para Ramón Lezcano, oficial de seguridad del club azulgrana, mientras que la segunda será para un responsable designado del Departamento de Tecnología de la APF, a las 17:00.

Los incidentes registrados en Gradería Norte durante el superclásico del 19 de abril en el Defensores del Chaco provocaron la suspensión del partido y hasta ahora no existe una definición del caso.

Cerro Porteño Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
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