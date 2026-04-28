Para José Arrúa, Trinidense fue perjudicado

El duelo de auriazules quedó a favor del Sportivo Luqueño (2-1) sobre Trinidense por la fecha 18 del Apertura 2026.

Sin embargo, el estratega de Triqui afirmó que fueron perjudicados al no cobrar un penal a favor de su equipo y atendiendo que inmediatamente después de la jugada del reclamo se origina el tanto. “Lastimosamente nos privaron de ese penal, nos sentimos perjudicados”, dijo el estratega por 1080 AM en FALG.

Es que Arrúa refirió argumentos para justificar que la acción debió ser sancionada. “Nosotros pensábamos que iba a cobrar penal, el brazo estaba muy abierto”, señaló Arrúa. Es importante mencionar a los árbitros encargados del partido. El juez principal fue Alipio Colmán. Sus asistentes, Eduardo Britos y Nadia Weiler y en el VAR, Ulises Mereles.

El próximo compromiso de Triqui será este viernes, en condición de local, en el estadio Martín Torres desde las 17:45 ante el Sportivo 2 de Mayo.