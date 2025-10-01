01 oct. 2025
Selección Paraguaya

Padre de Enso cuestiona la línea arbitral

José González, padre de Enso, conversó con Radio Monumental 1080 AM y tuvo una opinión crítica respecto al arbitraje del Mundial Sub 20.

Octubre 01, 2025 12:28 p. m. • 
Por Redacción D10
G14weKuWMAAkufc.jpeg

Enso se pierde el partido ante Ucrania por suspensión.

Foto: Prensa - Albirroja

El padre de Enso González habló este miércoles en el programa Fútbol a lo Grande y se refirió a la expulsión de su hijo durante el partido frente a Corea del Sur de la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 20.

“No ven lo anterior, la falta que le hacen y toda esa situación. Fueron muy permisivos los árbitros con los coreanos, para nosotros siempre cobraban cualquier empujoncito”, comenzó diciendo José González.

“Desde el partido con Panamá se notó, no sé qué ha de estar pasando. A los paraguayos se le cobraba demasiado y a los otros se le permitía de todo. Ayer pasó la misma cosa”, agregó.

González lamentó lo ocurrido, más porque el talentoso jugador de la albirroja estaba haciendo un buen partido y espera que la sanción no le termine perjudicando en el torneo y sea solo por un partido.

Paraguay, pese a jugar todo el segundo tiempo con uno menos, empató sin goles con Corea del Sur y tiene prácticamente un pie en la siguiente ronda. Deberá medir a Ucrania, el viernes 3 de octubre a las 17.00, por la clasificación.

Enso González Selección Paraguaya Mundial Sub 20
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sub 20 grupo_WhatsApp Image 2025-09-22 at 16.31.58 (1)_63216304.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja Sub 20 rumbo al Mundial
La Selección Paraguaya Sub 20 viaja esta tarde (15:00), rumbo a Chile desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi para disputar el Mundial de la categoría.
Septiembre 23, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya Sub 20.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja se despide con paridad ante Japón en el CARDE
La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20 disputó esta tarde en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, su último amistoso previo a lo que será su participación en el mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile.
Septiembre 21, 2025 07:47 p. m.
 · 
Fabián González
Paraguay Sub 20
Selección Paraguaya
Último ensayo albirrojo antes de viajar a Chile
La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20 tendrá hoy su última prueba, frente a Japón, de cara a la Copa del Mundo de la categoría que se desarrollará en Chile.
Septiembre 21, 2025 08:35 a. m.
 · 
Redacción D10
G1AdnBFWMAAdD6P.jpeg
Selección Paraguaya
Antolín apunta alto en el Mundial
El DT de la Albirroja Sub 20 no ocultó su ambición y espera llegar a lo más alto en la Copa del Mundo de Chile.
Septiembre 19, 2025 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
G01eWrtWgAAI5BX.jpeg
Selección Paraguaya
Los objetivos de Enso González
Enso González, llamado a ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial Sub 20, dejó sus sensaciones y sus objetivos a corto plazo.
Septiembre 19, 2025 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-17 at 18.47.14.jpeg
Selección Paraguaya
Paraguay al Mundial Sub 20 con varias ausencias
La Albirroja Sub 20 dio a conocer la lista de los jugadores citados para la Copa Mundial que se disputará en Chile. El equipo de Alcaraz presenta varias ausencias.
Septiembre 19, 2025 10:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más