Padre de Enso cuestiona la línea arbitral

El padre de Enso González habló este miércoles en el programa Fútbol a lo Grande y se refirió a la expulsión de su hijo durante el partido frente a Corea del Sur de la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 20.

“No ven lo anterior, la falta que le hacen y toda esa situación. Fueron muy permisivos los árbitros con los coreanos, para nosotros siempre cobraban cualquier empujoncito”, comenzó diciendo José González.

“Desde el partido con Panamá se notó, no sé qué ha de estar pasando. A los paraguayos se le cobraba demasiado y a los otros se le permitía de todo. Ayer pasó la misma cosa”, agregó.

González lamentó lo ocurrido, más porque el talentoso jugador de la albirroja estaba haciendo un buen partido y espera que la sanción no le termine perjudicando en el torneo y sea solo por un partido.

Paraguay, pese a jugar todo el segundo tiempo con uno menos, empató sin goles con Corea del Sur y tiene prácticamente un pie en la siguiente ronda. Deberá medir a Ucrania, el viernes 3 de octubre a las 17.00, por la clasificación.

