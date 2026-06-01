01 jun. 2026
Copa Mundial

Pacho, Hincapié y Valencia encabezan la lista de los 26 convocados por Ecuador al Mundial

El reciente ganador de la Liga de Campeones Willian Pacho, el finalista del torneo Piero Hincapié y el goleador histórico de la selección, Enner Valencia, encabezan la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán con Ecuador el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Junio 01, 2026 07:37 a. m. • 
Por Redacción D10
GomOBAVW8AA17EF.jpg

Willian Pacho, jugador de Ecuador.

@LaTri

Los nombres fueron anunciados por el cantautor guayaquileño Héctor Napolitano en un video publicado este domingo por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en sus canales oficiales.

Otro de los referentes de la selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece será el centrocampista Moisés Caicedo, que vivió meses de incertidumbre tras su expulsión en la última fecha de las eliminatorias y la suspensión de un partido, pero finalmente obtuvo el permiso de la FIFA para jugar desde el debut mundialista ante Costa de Marfil.

El objetivo de Ecuador será firmar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, tras haber alcanzado los octavos de final en Alemania 2006. En sus otras participaciones mundialistas, en Corea y Japón 2002, Brasil 2014 y Catar 2022, quedó eliminado en la fase de grupos.

La principal fortaleza de la Tricolor será la solidez defensiva que le permitió concluir las últimas eliminatorias con la mejor defensa de Sudamérica, al recibir apenas cinco goles en 18 partidos.

Los ecuatorianos también depositan gran parte de sus esperanzas en su goleador histórico, Enner Valencia, autor de 49 tantos en 105 encuentros con la selección. El atacante, conocido como ‘Superman’, acumula seis goles en sus participaciones mundialistas.

Ecuador forma parte del Grupo E junto con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Debutará el 14 de junio frente al combinado marfileño, luego se medirá a Curazao y cerrará la fase de grupos ante Alemania.

- Los convocados:

- Porteros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Kifisia-GRE) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).

- Defensas: Willian Pacho (París Saint Germain-FRA), Piero Hincapié (Arsenal-GBR), Pervis Estupiñán (AC Milan-ITA), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Félix Torres (Internacional-BRA), Jackson Porozo (Tijuana-MEX) y Ángelo Preciado (Atlético Minero-BRA).

- Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea-GBR), Anthony Valencia (Royal Antwerp-BEL), Denil Castillo (Midtjylland-DIN), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Pedro Vite (Pumas UNAM-MEX), Kendry Páez (River Plate-ARG), Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA) y Yaimar Medina (Genk-BEL).

- Delanteros: Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), John Yeboah (Venecia-ITA), Nilson Angulo (Anderlecht-BEL), Kevin Rodríguez (Union Saint Gilloise-BEL), Jordy Caicedo (Huracán-ARG), Jeremy Arévalo (Stuttgart-GER) y Enner Valencia (Pachuca-MEX). EFE

Copa Mundial Ecuador Fútbol Internacional Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HH_IRIgWIAA0FiI.jpeg
Copa Mundial
Marcel Ruiz y Diego Lainez destacan en la prelista de 55 convocados de México
Los centrocampistas Marcel Ruiz, del Toluca, y Diego Lainez, de Tigres UANL, destacaron este martes en la prelista de 55 convocados de México que anunció el seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre.
Mayo 13, 2026 08:57 a. m.
 · 
Redacción D10
GtP5HqiWUAE1jgJ.jpeg
Copa Mundial
Alexander-Arnold entra en la lista preliminar de Inglaterra para el Mundial
Trent Alexander-Arnold, futbolista del Real Madrid, ha entrado en la lista preliminar de Thomas Tuchel para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza dentro de un mes.
Mayo 13, 2026 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
neymar.jpg
Copa Mundial
Neymar entra en la prelista de Brasil para el Mundial 2026
El jugador brasileño Neymar está en la prelista de 55 convocados por el seleccionador de ese país, Carlo Ancelotti, para el Mundial que se jugará en menos de un mes en EE.UU, México y Canadá, confirmó este martes el hijo y ayudante del tecnico italiano, Davide.
Mayo 12, 2026 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
1235267198.jpeg
Copa Mundial
Carvajal, fuera de la prelista de España, se queda sin Mundial
Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid e internacional con España en 52 ocasiones, no disputará el Mundial de este verano al quedarse fuera de la prelista de 55 jugadores que dio Luis de la Fuente el lunes, y que es vinculante ya que de ellos saldrán los 26 elegidos para el torneo.
Mayo 12, 2026 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
HHcc--eXQAA7GVk.jpeg
Copa Mundial
¿Escasez de álbumes del Mundial?
Faltan 36 días para la gran cita y existe un furor por los álbumes del Mundial 2026.
Mayo 06, 2026 11:29 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRK
Copa Mundial
Irán exige garantías de la FIFA para asistir al Mundial
El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, afirmó que la FIFA debe ofrecer garantías para la participación de la selección iraní en el Mundial en Estados Unidos de que no habrá “insultos” contra instituciones oficiales y militares iraníes.
Mayo 06, 2026 06:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más