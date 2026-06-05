05 jun. 2026
Copa Mundial

Otra innovación que se verá en el Mundial

El Mundial 2026 tendrá otra innovación, según confirmaron este jueves desde la organización.

Junio 05, 2026 08:59 a. m. • 
Por Redacción D10
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La ceremonia previa cambiará para siempre.

Foto: FIFA

A los cambios ya conocidos, como la cantidad de equipos participantes, el sistema de competencia del certamen, las nuevas reglas deportivas, entre otros, se suma un cambio significativo que se verá al inicio de cada encuentro.

La FIFA, a través de su canal de prensa, informó que el “pre-match” cambiará totalmente como lo conocemos.

Era una tradición que los árbitros, equipos titulares y las banderas de los equipos ingresen al campo de juego antes de cada inicio para el cumplimiento de los actos previos como la entonación del Himno, el saludo y el sorteo de los capitanes.

Según la información compartida por la FIFA, desde este certamen, todos los convocados al lance, titulares y suplentes, ingresarán al gramado y se ubicarán en el círculo central para realizar la previa.

“No solo los once titulares formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo, a fin de que todos participen en ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario de fútbol”, dice parte del comunicado de la FIFA.

“Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol”, expresó Gianni Infantino, presidente del ente, según recopila el documento oficial.

Mundial FIFA 2026 Copa Mundial Gianni Infantino
Redacción D10
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