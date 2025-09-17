Olimpia coquetea con el fondo de la clasificación y para el presidente honorario del club, Óscar Vicente Scavone, “es un año horrible”. En declaraciones para el programa Fútbol a lo Grande, el exdirectivo decano analizó el duro momento por el que atraviesa el club en lo futbolístico.

“Es difícil una explicación. Creo que estamos en un año horrible, lo estamos viviendo desde el inicio del año, desde enero. No hay mucha explicaciones, jugamos mal, jugamos bajo, hay rendimientos individuales y colectivos que no podemos levantar”, indicó.

Óscar Vicente Scavone mencionó que la defensa anda muy floja: “No quiero utilizar la palabra colador, pero no recuerdo, en mucho tiempo, que en un solo campeonato nos hayan hecho tres goles en varios partidos (…) Por si fuera poco, las veces que llegamos erramos goles cantados”.

“No recuerdo en muchísimo tiempo un año tan desacertado, tan horrible como este. No hemos podido levantar el nivel de juego ni hacer un fútbol aceptable prácticamente en todo el año (…) Nos gana cualquiera”, remarcó.

Finalmente, dijo que solo queda trabajar para salir de esta mala situación. “Estamos en nuestro pico más bajo (…) Peor no podemos estar”, sentenció.