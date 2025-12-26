26 dic. 2025
Fútbol Internacional

Varios detenidos en Turquía, entre ellos 14 jugadores, en investigación sobre apuestas

La Fiscalía turca informó este viernes de la detención de 26 de las 29 personas para las que se dictaron órdenes de detención, en una nueva fase de investigación por presunta manipulación de partidos debido a apuestas, una operación que incluye a 14 futbolistas y en la que también figura el exvicepresidente del Galatasaray Erden Timur.

Diciembre 26, 2025 09:45 a. m. • 
Por Redacción D10
galatasaray.jpg

Un ex directivo del club turco se ve salpicado en la investigación.

Foto: Archivo

En un comunicado difundido en la mañana de este viernes, la Fiscalía señaló que el análisis de documentación incautada y de material digital obtenido en las dos operaciones anteriores permitió identificar a siete sospechosos que habrían realizado apuestas para “influir en el resultado” de encuentros.

La Fiscalía no revela el nombre de los futbolistas detenidos ni de sus equipos, y, según medios turcos, ninguno de ellos juega en primera división.

Las detenciones se practicaron en operaciones simultáneas en 11 provincias y la Fiscalía precisó que uno de los sospechosos ya está en prisión por otro delito y que las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los que todavía no han sido arrestados.

El comunicado añadió que se están examinando las cuentas bancarias de los investigados y que algunos futbolistas habrían apostado en partidos de sus propios equipos, incluyendo a favor de la victoria del rival, de acuerdo con la Fiscalía.

La investigación acumula ya varias fases.

En la denominada segunda fase de la operación, el pasado 9 de diciembre, otras 20 personas fueron arrestadas y enviadas a prisión, entre ellas el jugador del Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, el futbolista del Galatasaray Metehan Baltacı y el expresidente del Adanaspor Murat Sancak, según medios locales.

En la primera ola, desarrollada el mes pasado, se ordenaron registros, incautaciones y la detención de 21 personas, la mayoría árbitros, y ocho están en prisión preventiva, incluido el presidente del club de la Superliga Eyüpspor, según fuentes de la investigación.

En el marco del caso, un total de 149 árbitros fueron suspendidos entre 8 y 12 meses, y la Federación Turca de Fútbol remitió a 1.024 jugadores al comité disciplinario con medidas cautelares y, de ellos, 102 futbolistas recibieron sanciones de entre 45 días y 12 meses.

Fútbol Internacional Turquía
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G88oDg4WAAIIo1V.jpg
Fútbol Internacional
Joao Felix, Coman y Cristiano alargan el pleno del Al Nassr
Un doblete del francés Kingsley Coman, el gol y el pase de gol de Joao Felix y la aportación de Cristiano Ronaldo, en modo asistente, alargaron el pleno en la fase de Grupos del Al Nassr que goleó al Al Zawraa iraquí (5-1), en la última jornada de la segunda competición continental asiática.
Diciembre 24, 2025 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
G83VmGjWwAAoXDG.jpg
Fútbol Internacional
Renan Lodi ficha por el Atlético Mineiro de Brasil
Atlético Mineiro anunció este miércoles un acuerdo para fichar al lateral izquierdo Renan Lodi, exjugador del Atlético de Madrid y quien se encontraba libre en el mercado.
Diciembre 24, 2025 04:12 p. m.
 · 
Redacción D10
G87BUlKWcAANEqn.jpg
Fútbol Internacional
Detenido el presidente del Fenerbahçe por supuesto uso de drogas
El presidente del club de fútbol y baloncesto del Fenerbahçe de Estambul, Sadettin Saran, fue detenido este miércoles bajo la acusación de consumo de drogas, informa el diario turco Hürriyet.
Diciembre 24, 2025 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
jaddd.jpg
Fútbol Internacional
Aplican “Fair Play financiero” en Ecuador
Clubes ecuatorianos no podrán inscribir a jugadores en 2026 sin respaldo financiero.
Diciembre 24, 2025 01:51 p. m.
 · 
Redacción D10
G7SublIW8AAh2U2.jpeg
Fútbol Internacional
Flamengo vuelve a lider la clasificación brasileña de clubes
Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, lidera por sexto año consecutivo la clasificación nacional de clubes divulgada este miércoles por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), con lo que el conjunto de Río de Janeiro ratifica su hegemonía en el fútbol profesional de Brasil.
Diciembre 24, 2025 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Caicedo
Fútbol Internacional
Felipe Caicedo piensa en el retiro tras asesinato de Mario Pineida
El delantero Felipe Caicedo puso en duda este martes la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega Mario Pineida, que ha coincidido en una temporada de escasa participación en el equipo titular del Barcelona de Guayaquil.
Diciembre 24, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más