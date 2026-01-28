28 ene. 2026
Sportivo San Lorenzo

Alfredo Barrios: “Merecimos mucho más”

Alfredo Barrios, delantero de San Lorenzo, manifestó que por lo hecho ante Cerro Porteño merecieron un mejor resultado.

Enero 28, 2026 01:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Alfredo Barrios.jpg

Alfredo Barrios, delantero de Sportivo San Lorenzo.

Sportivo San Lorenzo le complicó la cuestión a Cerro Porteño pese a perder por 4-2, algo de lo cual es consiente el goleador Alfredo Barrios, autor de uno de los tantos del Rayadito.

El delantero rayadito hizo un análisis de lo que fue el partido en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM. “Merecimos mucho más de lo que conseguimos. Manejamos muy bien el partido, pero nos faltó ese último toque”, indicó.

Consultado sobre la falta de suerte a la hora de definir, Barrios fue muy claro. “Más que mala suerte, hay cosas que tenemos que mejorar bastante”, indicó.

Barrios también comentó sobre su pasado como futbolista. “Anteriormente estuve en Fernando de la Mora y 12 de Junio, en categoría Intermedia”, indicó. Sus inicios fueron en varios clubes. “Hice inferiores en Olimpia, Libertad y Nacional”, cerró.

Alfredo Barrios San Lorenzo Cerro Porteño
Redacción D10
