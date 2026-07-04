04 jul. 2026
Selección Paraguaya

Orlando Gill: “Nos vamos con la frente en alto”

El arquero paraguayo Orlando Gill, una de las grandes figuras de la Albirroja y del partido en la ajustada derrota por 1-0 frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026, expresó su orgullo por el esfuerzo realizado por el equipo y lamentó que un detalle terminara marcando la diferencia en un partido de máxima exigencia.

Julio 04, 2026 08:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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El mejor. Orlando Gill volvió a destacarse en absoluto, fue elegido el mejor del partido a pesar de la caída.

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El arquero paraguayo Orlando Gill fue distinguido como el MVP (Jugador del Partido), tras su sobresaliente actuación en la derrota por 1-0 de Paraguay frente a Francia, por los octavos de final del Mundial 2026.

A pesar de la eliminación de la Albirroja, el guardameta fue la gran figura del encuentro con una serie de intervenciones decisivas que evitaron una diferencia mayor en el marcador. Gill respondió con seguridad durante los 90 minutos y sostuvo a Paraguay en partido frente al poderío ofensivo francés.

Tras el encuentro, el arquero valoró el esfuerzo realizado por todo el plantel y destacó la actitud con la que la Selección Paraguaya afrontó el desafío ante uno de los principales candidatos al título. “Creo que nos vamos con la frente en alto”, expresó el guardameta.

Asimismo, lamentó que una acción puntual termina definiendo el destino del encuentro. “En el Mundial cuentan mucho los detalles, y Francia aprovechó ese detalle para encontrar el penal”, afirmó.

Si bien Paraguay no pudo avanzar a los cuartos de final, la actuación de Orlando Gill volvió a confirmar el gran momento que atraviesa el arquero.

El sanlorenzano fue una de las principales figuras de la Albirroja durante toda la Copa del Mundo y tuvo un papel determinante en la histórica clasificación a octavos de final, tras la eliminación de Alemania en la tanda de penales.

Con la distinción de MVP en uno de los partidos más exigentes del torneo, Gill se despide del Mundial 2026 dejando una imagen de jerarquía bajo los tres palos y consolidándose como una de las grandes revelaciones del certamen.

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Redacción D10
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