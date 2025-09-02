Olveira regresa al arco decano

La vuelta del portero uruguayo Gastón Olveira será la gran novedad en el equipo franjeado, mañana, desde las 16:00, en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes.

El charrúa ya estuvo en el banco de suplentes frente al Auriazul, tras superar la lesión. Además, Facundo Insfrán dejará el puesto de forma obligatoria, debido a su convocatoria a la Albirroja Sub 20.

EL CUPO COPERO. Esta competencia, que ya ganó el Decano en una ocasión (2021), cobró mayor importancia por la pobre campaña que está protagonizando la entidad de Para Uno en el campeonato doméstico, ya que otorga al ganador el cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año.

CIFRA. 3 partidos disputados acumula Gastón Olveira en el Clausura 2025. Encajó 4 goles y recibió 2 amarillas.