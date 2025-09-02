02 sept. 2025
Olimpia

Olveira regresa al arco decano

Tras su gran triunfo frente al Sportivo Luqueño en el torneo Clausura (2-0), en Ciudad del Este, en el debut de Ever Almeida como nuevo entrenador, Olimpia cambia de chip y ya piensa en el duelo frente a Fernando de la Mora por la Copa Paraguay 2025.

Septiembre 02, 2025 07:31 a. m. • 
Por Redacción D10
Gy6XewNW0AAEfJY.jpeg

Está listo. Olveira retomará su lugar en el arco, en reemplazo de Insfrán.

La vuelta del portero uruguayo Gastón Olveira será la gran novedad en el equipo franjeado, mañana, desde las 16:00, en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes.

El charrúa ya estuvo en el banco de suplentes frente al Auriazul, tras superar la lesión. Además, Facundo Insfrán dejará el puesto de forma obligatoria, debido a su convocatoria a la Albirroja Sub 20.

EL CUPO COPERO. Esta competencia, que ya ganó el Decano en una ocasión (2021), cobró mayor importancia por la pobre campaña que está protagonizando la entidad de Para Uno en el campeonato doméstico, ya que otorga al ganador el cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año.

CIFRA. 3 partidos disputados acumula Gastón Olveira en el Clausura 2025. Encajó 4 goles y recibió 2 amarillas.

Olimpia Gastón Olveira Torneo Clausura
Redacción D10
