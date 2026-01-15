Olimpia y un test exigente ante Colo Colo

Tras dos partidos amistosos en tierra guaraní ante Sportivo San Lorenzo y Trinidense, Olimpia se trasladó hasta Uruguay, sin el lesionado Alejandro Silva, para disputar dos juegos de mayor exigencia en la Serie Río de la Plata.

En el marco de este torneo, el equipo de Pablo Sánchez se enfrenta a Colo Colo a partir de las 21:00 en el estadio Luis Franzini, propiedad de Defensor Sporting.

El Decano animó antes dos amistosos con dos partidos de 60 minutos. Ante San Lorenzo (0-0 y 4-1) y el último ante Trinidense (1-0 y 3-1).

Para este duelo ante Colo Colo se podrán hacer 7 cambios, aunque es factible que se hagan incluso 11, si se ponen de acuerdo.

Olimpia ante Colo Colo es un partido con historia. Los antecedentes indican 5 victorias para cada uno y 2 empates en los 12 duelos

disputados entre sí a lo largo de la historia.

El partido más recordado es aquél que disputaron en la final de la Copa Libertadores 1991 donde habían empatado 0-0 en Asunción y en Chile la victoria fue del Cacique por 3-0 obteniendo así su únicas