Torneo Clausura

Olimpia y Libertad se neutralizan en Sajonia

Sin vencedores ni vencidos en el clásico blanco y negro protagonizado por Olimpia y Libertad en el estadio Defensores del Chaco.

Olimpia y Libertad empataron sin goles por la fecha 8 del torneo Clausura.

Olimpia no levanta cabeza con la dupla técnica Ramón y Emiliano Díaz, esta vez aunque no perdió, jugó muy mal y empató sin goles ante un mix de Libertad que reservó la mayoría de sus titulares pensando el partido revancha de Copa ante River Plate.

Una primera mitad bastante pareja, aunque con cierta peligrosidad de Libertad, especialmente con Marcelo Fernández que desequilibró en el carril izquierdo.

En la segunda mitad, Olimpia se animó más, pero sin contundencia en el arco rival, donde Martín Silva también respondió bien.

En el tramo final, Libertad lo pudo ganar con un remate potente de Óscar Cardozo que puso a prueba los buenos reflejos del portero Facundo Insfrán que desvió al tiro de esquina.

Paridad sin goles en el clásico blanco y negro. Olimpia se ubica séptimo con 9 puntos. Mientras que Libertad ocupa el sexto lugar con 12 unidades.

La próxima fecha, Olimpia medirá a General Caballero de JLM y Libertad medirá a Guaraní.

