La lesión de Rodri empaña el triunfo del City

El Manchester City ganó, sí, pero perdió a Rodrigo Hernández por lesión. La peor noticia posible para Pep Guardiola, que venía anticipando desde hace tiempo un problema para el español, que no ha estado al 100 % aún esta temporada. “No puede jugar los noventa minutos siempre”, esgrimió en la previa y este domingo solo duró veinte sobre el campo.

Antes de que el reloj marcara el minuto veinte, ya con un gol de Erling Haaland en el marcador, Rodri dijo no puedo más. Se tiró al césped y se agarró el isquiotibial de la pierna derecha. No hubo ninguna duda de que no podía seguir, las asistencias solo entraron para sacarle del campo y que le sustituyera Nico González.

Tras un inicio de temporada marcado por los problemas en la rodilla que se rompió el curso pasado, ahora es una lesión muscular lo que aparta a Rodri de la competición. En las próximas horas se anunciará su baja en la lista de Luis de la Fuente para los partidos contra Georgia y Bulgaria y se conocerá el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego.

Fuera de la lesión de Rodri, el City no necesitó ni diez minutos para adelantarse gracias a una jugada simple. Josko Gvardiol, casi desde el centro del campo, lanzó un pase hacia la carrera de Haaland. El noruego ganó con el cuerpo a Sepp Van den Berg, excesivamente fácil, y antes de que llegar Ajer para intercerptarlo, batió a Caoimhin Kelleher por el primer palo.

El portero irlandés salvó a los suyos del 0-2 en una volea de Tijjani Reijnders en el segundo palo y les permitió llegar vivos a la segunda parte pese a no haber generado absolutamente nada en ataque. Curiosamente, a los dos minutos de reanudarse el juego, el Brentford tuvo la mejor para empatar, un mano a mano de Igor Thiago al que le faltó una punta de velocidad para llegar mejor posicionado al encuentro con Gianluigi Donnarumma. Su disparo lo blocó el italiano con el cuerpo.

Y poco más. El partido fue insulso y pobre, como noqueado por el tempranero gol de Haaland, que hizo que el City no necesitara más, la lesión de Rodri y el poco argumento del Brentford en ataque, que solo disparó una vez a puerta en todo el encuentro.

Un triunfo más, pensarán los aficionados del City, que han sumado dos victorias seguidas en el campeonato y se marchan al parón por fútbol de selecciones en quinta posición, a tres puntos del líder, el Arsenal. Eso sí, a la espera del diagnóstico de Rodri y el tiempo de baja que estará el español.

El Brentford, tras siete jornadas, es decimosexto con siete puntos, tres por encima del descenso.

- Ficha técnica:

0 - Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer (Carvalho, m.92), Van den Berg, Collins, Hickey; Henderson (Janelt, m.73), Yarmoliuk (Onyeka, m.73), Damsgaard (Jensen, m.68); Schade y Thiago (Ouattara, m.68).

1 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri (Nico, m.22), Reijnders (Bernardo, m.77), Foden; Savinho, Bobb (Doku, m.76) y Haaland.

Goles: 0-1, m.9: Haaland.

Árbitro: Darren England amonestó a Schade (m.45+2), Henderson (m.70) y Ouattara (m.84) por parte del Brentford y a Nunes (m.77) y O’Reilly (m.83) por parte del Manchester City.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Premier League disputado en el Gtech Community Stadium (Londres). Los jugadores del City vistieron un brazalete negro por el atentado en una sinagoga de Mánchester de esta semana. EFE