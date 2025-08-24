Olimpia vuelve a tropezar en el Este

Este domingo, General Caballero de Juan León Mallorquín propina otro durísimo golpe a Olimpia. Esta es la tercera derrota del Franjeado en el Este del país en el mismo torneo. En la fecha 6 ante Cerro Porteño (3-2), en la fecha 8 vs. Guaraní (4-0) y en esta ocasión ante el Rojo mallorquino.

Esta es la cuarta derrota de Olimpia en el Clausura 2025, empató en tres ocasiones y solo ha ganado dos partidos. Apenas ha cosechado 9 puntos de los 27 en juego.

Trámite del partido

General Caballero comenzó el partido de manera arrolladora, a los cinco minutos el Rojo ya daba aviso con un remate de Ayrton Sánchez que pegó en el travesaño. Posteriormente a los 11 llegó el tanto apertura por parte del histórico goleador mallorquino, Clementino González gracias a la asistencia de Osmar Giménez.

Posterior al gol, continuaba la presión ofensiva del equipo local , que iba con actitud en búsqueda de ampliar el marcador. Recién a los 19 minutos llegó la primera insinuación ofensiva del franjeada encabezada por Tiago Caballero. Un poco más tarde a los 32' el juvenil Caballero fue reemplazado por Faustino Barone.

En la complementaria

Las acciones fueron divididas, con un Olimpia más incisivo buscando el gol del empate para intentar revertir el marcador. Sin embargo, el Rojo, por carácter y actitud volvió a marcar en esta ocasión con pelota parada. El tiro libre de su líder, Teodoro Arce en el corazón del área donde encontró a Miller Mareco para que este cambie la dirección y la pelota bese la red y desatar la alegría de todo el público y además la ciudad de Juan León Mallorquín.

Desde la llegada del DT Humberto Ovelar para General Caballero, ha ganado tres partidos y empató en dos ocasiones. No conoce de caídas desde la fecha 5.