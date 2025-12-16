16 dic. 2025
Fútbol Internacional

Donnarumma, mejor portero del año

El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor guardameta que otorga la FIFA.

Diciembre 16, 2025 10:34 a. m. • 
Por Redacción D10
gg.png

El portero italiano del City fue galardonado por la FIFA.

Donnarumma, que en septiembre ya fue reconocido con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos domésticos se proclamó por primera vez ganador de la Liga de Campeones.

El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que en 2021 fue segundo, releva en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador el pasado año, y es el primer italiano que recibe este reconocimiento desde Gianluigi Buffon en 2017.

Donnarumma superó en la elección a los otros dominados, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

Gianluigi Donnarumma FIFA The Best
Redacción D10
Sergio Reguilón
Fútbol Internacional
El Inter Miami ficha a Sergio Reguilón
El Inter Miami anunció este lunes el fichaje del lateral español Sergio Reguilón, que se encontraba sin equipo tras abandonar el pasado enero la disciplina del Tottenham Hotspur, y que suplirá la baja de su compatriota Jordi Alba, recientemente retirado.
Diciembre 15, 2025 02:25 p. m.
 · 
Redacción D10
josé florentin_51274055.jpg
Fútbol Internacional
Piden detención de José Florentín
El jugador paraguayo José Florentín está nuevamente en el ojo de la polémica y ahora piden su detención.
Diciembre 15, 2025 10:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Jean-Marc Bosman
Fútbol Internacional
La sentencia Bosman cumple 30 años
La sentencia que lleva el nombre del exfutbolista belga Jean-Marc Bosman, la más revolucionaria jamás dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia deportiva, cumple este lunes su 30 aniversario con la huella aún viva de las costuras que rompió en las estructuras del deporte europeo.
Diciembre 15, 2025 10:42 a. m.
 · 
Redacción D10
G8LJ-XDWcAIxY2D.jpeg
Fútbol Internacional
Corinthians y Vasco da Gama, a la final de la Copa de Brasil por un cupo a la Libertadores
Corinthians y Vasco da Gama disputarán la final de la Copa de Brasil, que definirá el último cupo brasileño a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.
Diciembre 15, 2025 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
G8LyZ5gW4AAkhEs.jpeg
Fútbol Internacional
El Toluca de Morales logra el bicampeonato
Toluca derrotó este domingo por 9-8 en la tanda de penales al Tigres UANL, con una falla decisiva del campeón mundial argentino Ángel Correa, para retener el título en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.
Diciembre 15, 2025 09:00 a. m.
 · 
Redacción D10
jcl.png
Fútbol Internacional
Conocerán a sus rivales
Los representantes paraguayos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año conocerán este jueves 18 de diciembre, a las 12:00, a sus respectivos rivales en las fases iniciales, en el sorteo de emparejamientos a realizarse en la ciudad de Luque.
Diciembre 15, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
