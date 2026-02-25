Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
25 feb. 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Apertura
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Sportivo Ameliano y Cerro Porteño abren la séptima jornada del Torneo Apertura en el estadio Arsenio Erico.
Febrero 25, 2026 06:04 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Cerro Porteño
Sportivo Ameliano
Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
“Con todas las luces” Luqueño vence a Guaraní
El Sportivo Luqueño venció en un partidazo a Guaraní en el cierre de la fecha 6 del torneo Apertura.
Febrero 23, 2026 09:55 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Papelón: Postergado Luqueño-Guaraní
El juego de Sportivo Luqueño y Guaraní, que debía cerrar la fecha 6 del torneo Apertura, quedó finalmente postergado.
Febrero 22, 2026 09:37 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño vs. Guaraní: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Guaraní chocan en Capiatá desde las 8.00 en el cierre de la fecha 6 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Febrero 22, 2026 07:40 p. m.
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño y Guaraní cierran la sexta fecha
Sportivo Luqueño vs. Guaraní será el único y último partido de la jornada dominguera de la Copa de Primera Apertura 2026. El juego se disputará en el estadio Erico Galeano desde las 20:00.
Febrero 22, 2026 10:11 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Leandro Martín resaltó haber ganado el partido “más grande del país”
El asistente técnico, Leandro Martín fue el responsable de realizar el análisis del partido a raíz de la expulsión del estratega decano, Pablo Sánchez. Martín valoró el triunfo por lo que significa un superclásico.
Febrero 21, 2026 09:43 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Richard Ortiz: “Fue un partido inteligente”
Richard Ortiz, el amo y señor de los superclásicos, dio sus sensaciones tras una nueva victoria ante Cerro Porteño.
Febrero 21, 2026 09:03 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más