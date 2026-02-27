Así quedaron los emparejamientos en la Champions League

Este viernes se cumplió con el sorteo de emparejamiento de los octavos de final de la Champions League. Así quedaron los caminos que tendrán que recorrer los diferentes equipos hasta la gran final que será en el mes de mayo.
EN DESARROLLO.
5. PSG (FRA) - Chelsea (ING)
3. Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)
7. Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)
1. Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (GER)
6. Newcastle (ING) - Barcelona (ESP)
4. Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham (ING)
8. Bodo Glimt (NOR) - Sporting (POR)
2. Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)
- Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):
1. Ganador 5 - Ganador 3
2. Ganador 7 - Ganador 1
3. Ganador 6 - Ganador 4
4. Ganador 8 - Ganador 1
- Emparejamientos de semifinales (la eliminatoria se jugará los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo):
1. Ganador 1 - Ganador 2
2. Ganador 3 - Ganador 4
- Final, en Budapest (30 de mayo):
Ganador 1 - Ganador 2