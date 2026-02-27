27 feb. 2026
Fútbol Internacional

Así quedaron los emparejamientos en la Champions League

Se realizó sorteo y así quedó el cuadro de octavos de final de la Liga de Campeones y futuros emparejamientos hasta la final.

Febrero 27, 2026 08:59 a. m. • 
Por Redacción D10
HCHcwN5WoAAr5Zl.jpeg

Todo definido en la Champions League.

Foto: @LigadeCampeones

Este viernes se cumplió con el sorteo de emparejamiento de los octavos de final de la Champions League. Así quedaron los caminos que tendrán que recorrer los diferentes equipos hasta la gran final que será en el mes de mayo.

EN DESARROLLO.

5. PSG (FRA) - Chelsea (ING)

3. Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)

7. Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)

1. Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (GER)

6. Newcastle (ING) - Barcelona (ESP)

4. Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham (ING)

8. Bodo Glimt (NOR) - Sporting (POR)

2. Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)

- Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):

1. Ganador 5 - Ganador 3

2. Ganador 7 - Ganador 1

3. Ganador 6 - Ganador 4

4. Ganador 8 - Ganador 1

- Emparejamientos de semifinales (la eliminatoria se jugará los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo):

1. Ganador 1 - Ganador 2

2. Ganador 3 - Ganador 4

- Final, en Budapest (30 de mayo):

Ganador 1 - Ganador 2

Fútbol Internacional Champions League
Redacción D10
