19 sept. 2025
Torneo Clausura
Olimpia vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Olimpia y Sportivo Trinidense se miden esta tarde en el ueno Defensores del Chaco por la 13ª fecha del Torneo Clausura.
Septiembre 19, 2025 06:32 p. m. •
Por
Redacción D10
Torneo Clausura
Olimpia
Sportivo Trinidense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Nacional propina dura paliza a Olimpia
Nacional dio cátedra de buen fútbol y vapuleó al Olimpia de Ever Almeida en el Arsenio Erico.
Septiembre 14, 2025 05:22 p. m.
Torneo Clausura
Sportivo Trinidense vs. Recoleta: Paso a paso
Trinidense y Recoleta cierran la fecha 12 del torneo Clausura a partir de las 19:00 en el estadio Martín Torres.
Septiembre 14, 2025 03:42 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Club Nacional vs. Olimpia: Paso a paso
Nacional y Olimpia se enfrentan a las 15:30 en el estadio Arsenio Erico por la fecha 12 del torneo Clausura.
Septiembre 14, 2025 01:04 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Trinidense y Recoleta bajan el telón
Sportivo Trinidense y Deportivo Recoleta cierran la fecha 12 del torneo Clausura en el estadio Martín Torres.
Septiembre 14, 2025 11:11 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Nacional y Olimpia se miden en Barrio Obrero
Nacional recibe a Olimpia en el estadio Arsenio Erico por la fecha 12 del torneo Clausura.
Septiembre 14, 2025 09:50 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Libertad recupera la sonrisa ante Luqueño
Libertad derrotó a Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas de Itauguá y volvió a ganar en el torneo Clausura.
Septiembre 13, 2025 08:58 p. m.
·
Redacción D10
