28 ene. 2026
Torneo Apertura

Olimpia visita a 2 de Mayo en la Terraza

Olimpia buscará encadenar su segunda victoria en el torneo Apertura visitando esta noche a 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero.

Enero 28, 2026 09:48 a. m. • 
Por Redacción D10
20260128_094643.jpg

2 de Mayo recibe a Olimpia en Pedro Juan Caballero.

Olimpia visita este miércoles a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 2 del torneo Apertura del fútbol paraguayo en juego marcado para las 20:15 en el estadio Río Parapití.

El Decano llega de una gran victoria ante Guaraní en el clásico más añejo, mientras que 2 de Mayo de una dolorosa derrota ante Luqueño jugando de local.

En lo que respecta a los antecedentes, Sportivo 2 de Mayo y Olimpia tienen 24 enfrentamientos en la máxima división del fútbol paraguayo. El Gallo Norteño suma 5 victorias contra las 13 del Decano, las paridades alcanzan a 6 encuentros. El “2” marcó 27 goles a la portería franjeada, Olimpia venció la valla norteña en 36 oportunidades.

Detalles del compromiso

Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:15.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Olimpia 2 de Mayo Torneo Apertura
Redacción D10
