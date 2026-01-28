Olimpia visita a 2 de Mayo en la Terraza

Olimpia visita este miércoles a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 2 del torneo Apertura del fútbol paraguayo en juego marcado para las 20:15 en el estadio Río Parapití.
El Decano llega de una gran victoria ante Guaraní en el clásico más añejo, mientras que 2 de Mayo de una dolorosa derrota ante Luqueño jugando de local.
En lo que respecta a los antecedentes, Sportivo 2 de Mayo y Olimpia tienen 24 enfrentamientos en la máxima división del fútbol paraguayo. El Gallo Norteño suma 5 victorias contra las 13 del Decano, las paridades alcanzan a 6 encuentros. El “2” marcó 27 goles a la portería franjeada, Olimpia venció la valla norteña en 36 oportunidades.
Detalles del compromiso
Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia
Estadio: Río Parapití.
Hora: 20:15.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: José Méndez.
AVAR: Esteban Testta.