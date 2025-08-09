09 ago. 2025
Torneo Clausura

Olimpia va al Este con más bajas

Olimpia viaja hoy a Ciudad del Este para enfrentar mañana a Guaraní, desde las 16:00, en el clásico blanco y negro del fútbol paraguayo.

Agosto 09, 2025 09:11 a. m. • 
Por Redacción D10
Titular. Lucas Verza tendrá su nueva oportunidad en el arco decano.

El Decano se presentará en el estadio Antonio Aranda sin el uruguayo Gastón Olveira y el central Héctor David Martínez, baja de última hora por un esguince en el tobillo izquierdo.

Con esta deserción, la dupla técnica confirmada por los argentinos Ramón y Emiliano Díaz dará lugar al portero Lucas Verza y Alexis Cantero, justamente ex lateral del Indio.

En los últimos entrenamientos también practicaron como titulares Fernando Cardozo y Giovanni Bogado, dejando el onceno Lucas Morales y Richard Ortiz.

El Franjeado, que viene de perder el clásico frente a Cerro Porteño, necesita con urgencia el triunfo para acomodarse en la tabla del Clausura y no perderle la pisada a los líderes.

CIFRAS. 11 goles a favor tiene acumulado Olimpia en el Torneo Clausura, en seis presentaciones en la competencia.

Olimpia Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
