Olimpia va al Este con más bajas

El Decano se presentará en el estadio Antonio Aranda sin el uruguayo Gastón Olveira y el central Héctor David Martínez, baja de última hora por un esguince en el tobillo izquierdo.

Con esta deserción, la dupla técnica confirmada por los argentinos Ramón y Emiliano Díaz dará lugar al portero Lucas Verza y Alexis Cantero, justamente ex lateral del Indio.

En los últimos entrenamientos también practicaron como titulares Fernando Cardozo y Giovanni Bogado, dejando el onceno Lucas Morales y Richard Ortiz.

El Franjeado, que viene de perder el clásico frente a Cerro Porteño, necesita con urgencia el triunfo para acomodarse en la tabla del Clausura y no perderle la pisada a los líderes.

CIFRAS. 11 goles a favor tiene acumulado Olimpia en el Torneo Clausura, en seis presentaciones en la competencia.