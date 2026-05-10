10 may. 2026
Copa del Mundo

México cierra la primera semana de concentración de cara al Mundial

La selección mexicana de fútbol cerró este domingo su primera semana de concentración de cara a su debut en el Mundial del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Mayo 10, 2026 08:16 p. m.
mmee.jfif

México se prepara para la Copa del Mundo.

Foto: Gentileza.

Los dirigidos por el seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre dieron la vuelta a una semana tormentosa que comenzó con amenazas de equipos como el Guadalajara, que aporta cinco jugadores a la lista, de retener a sus elementos.

La polémica surgió porque altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol autorizaron al Toluca utilizar a Jesús Gallardo y Alexis Vega, sus dos seleccionados, a jugar en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf del miércoles pasado.

Esa autorización violaba el acuerdo que los dueños de los equipos de la liga del fútbol mexicano pactaron hace unos meses entorno a desprenderse de sus jugadores de la liga local a pesar de permanecer en la fase final del Clausura y las fases definitivas del certamen de la Concacaf.

Ante el aviso lanzado por el Guadalajara, Javier Aguirre amenazó con dejar fuera del Mundial al jugador que no se presentara a la concentración el jueves por la noche.

Al final, los 20 futbolistas convocados acudieron, algunos en la hora límite, para ponerse a las órdenes del ‘Vasco’, incluidos los jugadores del Toluca y el Guadalajara.

De los 20 llamados, los que están considerados para estar en la lista final de Aguirre son Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Erik Lira, Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega y Guillermo Martínez.

El resto son un grupo de chicos de equipos ya eliminados de la fase final del torneo que servirán para completar el trabajo táctico requerido por el seleccionador, sabedores de que su posible participación en la Copa del Mundo es remota.

Este domingo en las redes sociales de la selección mexicana se compartió un mensaje en el que anuncia que, luego de un permiso para que los jugadores pudieran celebrar a sus madres en su día, todos los elementos volverán a la concentración el próximo martes. EFE

Mundial FIFA 2026 México Copa del mundo
Más contenido de esta sección
Luis Suárez
Copa del Mundo
Luis Suárez abre la puerta a su regreso con Uruguay
El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, abrió este miércoles la puerta a su regreso con Uruguay, afirmando que nunca rechazaría formar parte del plantel del Mundial, después de que anunciara su retirada de la selección nacional en plena disputa de las eliminatorias.
Mayo 06, 2026 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
TROFEO DE LA COPA DEL MUNDO.jpg
Copa del Mundo
Mundial: Reservas de hoteles están por debajo de las previsiones
El 80% de los hoteleros en ciudades sede del Mundial 2026 en EE.UU. afirma que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales, entre otros factores por restricciones de visas y los altos costos, según un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA).
Mayo 06, 2026 01:13 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Copa del Mundo
FIFA amplía a nivel mundial la sanción al argentino Prestianni
La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar a nivel mundial la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni, por conducta discriminatoria durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.
Mayo 06, 2026 11:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Gianni Infantino
Copa del Mundo
FIFA mantiene en el aire derechos del Mundial en India y China
La FIFA mantiene abiertas las negociaciones para la venta de los derechos de retransmisión del Mundial de 2026 en India y China, los dos países más poblados del mundo, a sólo cinco semanas de que comience el torneo el próximo 11 de junio, informaron este martes a EFE fuentes oficiales.
Mayo 05, 2026 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Gianni Infantino
Copa del Mundo
Infantino y el intento fallido de un apretón de manos entre representantes de Israel y Palestina
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiso que representantes de Israel y Palestina se dieran la mano durante el 76º Congreso de la FIFA que se celebró en Vancouver.
Mayo 01, 2026 09:45 a. m.
 · 
Redacción D10
diego 11.jpg
Copa del Mundo
Diego Gómez llegará a tiempo al Mundial
El paraguayo Diego Gómez, del Brighton & Hove Albion, es baja para el partido ante el Newcastle United, pero estará de vuelta antes del final de temporada, por lo que llegará a tiempo para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Mayo 01, 2026 09:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más